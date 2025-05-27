Главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру уволили за «недостойное и порочащее представителя власти поведение» на мемориале ВОВ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Причина — недостойное и порочащее представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. Также приостановили членство Гуры в партии “Единая Россия”», — написал Сальдо.

Вместо него исполнять обязанности временно будет Елена Болотняя, которая до сих пор занимала должность заместителя Гуры.

Как пишет «Блокнот Херсон», поводом для возбуждения дела против Гуры стало видео с его участием, которое распространилось в сети перед 9 мая. На нем чиновник стоит у мемориала памяти Великой Отечественной войне (ВОВ), смеется, нецензурно выражается и задается вопросом «где бабло?».

Ролик широко распространился в социальных сетях, после чего Гуру отправили в СИЗО в рамках проверки по делу о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК) и неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Позднее чиновника освободили, и он публично принес извинения за свои высказывания, записав ролик на фоне того же мемориала.

«Я понимаю, что мои слова были оскорбительными и неуместными. Хотелось бы подчеркнуть, что я не имел намерения осквернить память о погибших воинах Великой Отечественной войны», — сказал он.

Гура утверждал, что утекшее в сеть видео было записано еще год назад без его ведома, а высказывания в ролике носили «шуточный характер». Чиновник подчеркивал, что в его семье «всегда чтили и чтят память о Великой Отечественной войне».

20 мая военкор Мария Коледа заявила, что Гура написал заявление о сложении полномочий. По ее словам, он попросил выплатить ему деньги за неотгулянный отпуск. В сессии совета депутатов, где должны были рассмотреть его отставку, чиновник не участвовал.

Виталий Гура был назначен главой администрации Новокаховского городского округа в октябре 2023 года, на этом посту он сменил Владимира Леонтьева, а ранее работал в коммунальных службах Новой Каховки и занимал должность старосты Днепрянского округа.

В августе 2022 года сообщалось о покушении на Гуру, которое оказалось инсценировкой, организованной российскими спецслужбами для задержания предполагаемых заказчиков преступления. В марте 2023 года он получил ранения при подрыве его автомобиля.

Украинский суд заочно приговорил Гуру к девяти с половиной годам лишения свободы по обвинению в коллаборационизме.