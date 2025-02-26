Государственный суд Боснии и Герцеговины (БиГ) заочно приговорил главу Республики Сербской (РС) Милорада Додика к одному году лишения свободы по делу о несоблюдении решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины и высокого представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Об этом сообщает RTRS.

Додику также запрещено в течение шести лет заниматься политической деятельностью. Глава Республики Сербской заявил после приговора, что причин для беспокойства нет.

«Я научился справляться с более сложными вещами, так что справлюсь и с этим. Для меня важно, что вы здесь и что вы меня поддерживаете», — обратился он к сторонникам, собравшимся перед зданием Национального собрания республики в Баня-Луке.

По словам Додика, после вынесения приговора ему выразили свою поддержку президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вучич после оглашения судебного решения созвал чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности, передает Glas Srpske.

МИД России назвал дело против Додика сфабрикованным и предупредил о неизбежности «пагубных последствий» для ситуации в БиГ и на Балканах в целом в случае вынесения обвинительного приговора.

«Длившийся полтора года “судебный процесс” с самого начала являлся не более чем пародией на правосудие и неприкрытым издевательством над основами правового государства», — говорится в заявлении российского ведомства.

В МИД указали на политический характер преследования Додика и обвинили Запад в том, что таким образом он «рассчитывает устранить с политической сцены патриотические силы Республики Сербской, сопротивляющиеся евроатлантическому неоколониализму».

Приговор в отношении Додика может усилить нестабильность в Боснии, а политический кризис ставит под угрозу переговоры республики о членстве в Евросоюзе, отмечает Bloomberg.

Суть конфликта с представителем по Боснии и Герцеговине

Должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине была введена для исполнения Дейтонского мирного соглашения, положившего конец гражданской войне в Боснии в 1995 году. Высокий представитель имеет право изменять законы, выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти, а также снимать с постов должностных лиц.

Кристиан Шмидт был назначен высоким представителем по Боснии и Герцеговине в мае 2021 года без процедуры утверждения Совбезом ООН. Республика Сербская не признала легитимность Шмидта, Россия поддерживает ее позицию. Додик обвинял Шмидта в том, что тот дестабилизирует ситуацию в БиГ.

С 2022 года глава глава Республики Сербской находится под американскими санкциями. В США его обвиняют в коррупции и угрозе территориальной целостности Боснии.

Летом 2023 года парламент Республики Сербской принял указы о неподчинении решениям Конституционного суда Боснии и Герцеговины и невыполнении распоряжений высокого представителя. Последний отменил эти указы, но власти РС продолжили их выполнять.

Шмидт после этого внес поправки в боснийский Уголовный кодекс, согласно которым нарушение конституционного порядка и невыполнение решений высокого представителя квалифицируются как уголовное преступление. В сентябре того же года Додик запретил Шмидту въезд в РС, пригрозив ему арестом и депортацией, а также объявлением независимости Республики Сербской.