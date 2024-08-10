Главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области. 8 августа телеграм-канал «112» писал, что СК вызвал Акулова на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу.

По версии следствия, с января 2019 года по июль 2024-го Акулов систематически получал взятки от руководителя МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского» за «общее покровительство и попустительство по службе». Всего Акулов получил порядка 15 млн рублей, говорится в сообщении СК.

В этот же период руководитель сергиево-посадского МФЦ фиктивно трудоустроила в бюджетное учреждение на различные должности не менее пяти человек, которые «фактически трудовую деятельность не осуществляли, а заработную плату за них получала руководитель МФЦ», говорится в материалах дела. СК утверждает, что номинальным сотрудникам было выплачено более 15 млн рублей.

По информации «Коммерсанта», дело Акулова в том числе связано с его деятельностью на должности замглавы Сергиева Посада, которую он занимал с 2016 года. В числе прочего на этом посту он курировал деятельность МФЦ.

«Под его руководством Сергиево-Посадский МФЦ занял первое место по России в 2021 году в конкурсе среди центров госуслуг», — отмечает издание.

С подозреваемыми провели следственные действия, сообщает СК. 10 августа следствие будет ходатайствовать перед Тверским райсудом Москвы об избрании в отношении Акулова меры пресечения в виде ареста. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

Задержанного директора сергиево-посадского МФЦ уже отправили под арест по обвинению в даче взятки и мошенничестве — ч. 5 ст. 291 УК (до 15 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 159 УК (до 10 лет лишения свободы). СК в своем сообщении не называет имя главы бюджетного учреждения Сергиева Посада — сейчас эту должность занимает Юлия Каминская.