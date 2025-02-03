Главу администрации города Северодонецка в ЛНР Николая Моргунова задержали по подозрению в похищении людей, разбое и участии в банде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Согласно материалам ФСБ и МВД, Моргунов с мая 2014 года, будучи тогда главой администрации городского округа Брянка в ЛНР, активно участвовал в создании и поддержке «устойчивой вооруженной группы». По версии следствия, чиновник передавал участникам банды данные о фактических и номинальных владельцах значимых предприятий и других объектов недвижимости, а также о финансовом состоянии обеспеченных жителей.

Эти сведения использовались для похищения людей и требования выкупа за их освобождение, а также для хищения имущества, сообщили в СК. Главарь и участники банды арестованы, им вменяются 11 убийств, шесть случаев похищений людей, четыре разбойных нападения, два вымогательства и хищения имущества предприятия на сумму свыше 6,2 млн рублей.

«Установлено, что все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены», — рассказали в СК.

В некоторых случаях Моргунов не только передавал главарю банды информацию об объектах нападений, но и «прямо подстрекал к расправе с ними», добавили в ведомстве. Кто руководил группировкой, не сообщается.

Расследуются уголовные дела об участии в банде (ч.2 ст. 209 УК); разбое и похищении человека, совершенных организованной группой (п. «а» ч.4 ст. 162, п. «а» ч.3 ст. 126 УК).

Северодонецк перешел под контроль российских военных в июне 2022 года. Вскоре после этого тогдашний глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении полного контроля над ЛНР. В начале июля глава ЛНР Леонид Пасечник назначил Николая Моргунова врио главы администрации Северодонецка.