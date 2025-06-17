Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб в результате «целенаправленного удара» дрона на территории Белгородской области, сообщил глава этого региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, украинский беспилотник прицельно атаковал легковой автомобиль, на котором Гаркавенко ехал к селу Борисполье Ракитянского района Белгородской области. Мужчина получил тяжелые ранения, от которых скончался на месте.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего…» — написал Гладков.

Информацию о гибели Гаркавенко подтвердил в своем телеграм-канале врио главы Курской области Александр Хинштейн, сославшись на сообщение белгородского коллеги. Он подчеркнул, что глава Гончаровского сельсовета был убит «в результате вражеской атаки ВСУ <…> целенаправленным ударом».

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь!» — заверил Хинштейн.

Судя по данным из открытых источников, в 2016 году Гаркавенко в качестве самовыдвиженца прошел в шестой созыв городского Собрания депутатов Суджи, с 2021 года возглавил Гончаровский сельсовет, а в 2023 году пытался баллотироваться в мэры Суджи, но получил отказ в регистрации. В документах кандидата было указано, что у него имелась погашенная судимость за превышение должностных полномочий на госдолжности и служебный подлог.

В августе 2024 года украинские СМИ распространили аудиозапись рассказа некоего мужчины о вторжении ВСУ в Курскую область и утверждали, что это было высказывание Гаркавенко.