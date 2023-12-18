Сотрудники ФСБ задержали руководителя Главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По месту жительства Бойко и в его рабочем кабинете проходят обыски. Глава регионального ГУ МЧС подозревается в получении денег от подчиненных, проверяющих компании на противопожарную безопасность, сообщил источник РБК, близкий к МВД.

«По версии следствия, руководитель получал так называемый откат за то, что закрывал глаза на коррупционную деятельность своих сотрудников», — сказал собеседник агентства.

Как пишет Baza, речь может идти о «десятках миллионов рублей». Обыски по делу идут по шести адресам, пишет канал. Бойко в ближайшее время доставят в Москву.

Олег Бойко был назначен начальником ГУ МЧС по Самарской области по указу президента России в марте 2014 года. Спустя два года ему было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава генерал-майор внутренней службы. В 2019 году Бойко удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.