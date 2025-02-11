Главный врач Чародинской центральной районной больницы Курбан Рамазанов подал заявление на увольнение по собственному желанию после секс-скандала с его участием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя Рамазанова.

«Курбан Магомедович уволился по собственному желанию», — сказал он.

В пресс-службе Минздрава Дагестана подтвердили, что главврач освобожден от своей должности.

Причиной скандала стал видеоролик, на котором видно, как 67-летний Рамазанов занимается оральным сексом с медсестрой. По информации телеграм-канала Baza, он забыл выключить камеру после совещания, которое проходило в режиме видеоконференции. Когда запись стала расходиться в сети, главврач взял больничный, а позднее написал заявление об увольнении, писала Baza со ссылкой на источники.

По их словам, сам Рамазанов назвал причиной увольнения свой возраст, в то время как скандал из-за видеоролика якобы не повлиял на принятое им решение. Отмечалось также, что медсестра, попавшая на видео, сохранила свою должность.

Один из местных жителей рассказал Daily Storm, что Рамазанов был главврачом Чародинской ЦРБ с 2008 года.

«По профессии психиатр. Хороший врач и прекрасный человек! Cам местный, родился в 12-13 километрах от нашего села Цуриб. Работал раньше главврачом санэпидемстанции. Местные люди о нем отзываются положительно. Очень хороший мужик. Толковый хозяйственник», — сообщил собеседник издания.

По его словам, у Рамазанова есть жена, три дочери и один сын, которые также работают в медицинской сфере. Источник отметил, что весь район находится «в шоке» из-за произошедшего. Он также рассказал, что у медсестры, запечатленной на видео, есть муж и четверо детей, а саму запись опубликовали недоброжелатели главврача.

Источник «Газеты.ру» уточнил, что глава Дагестана Сергей Меликов не участвовал в совещании, после которого случился этот инцидент, так как находится на больничном.

«Он официально на больничном и отсутствует, это было известно. Это точно было совещание не с Меликовым. У Минздрава, скорее всего, было совещание с главврачами, вот оттуда этот фрагмент», — пояснил собеседник издания.

В Минздраве республики не уточнили, какие меры планируется принять в отношении медсестры, попавшей на видео. На позицию главного врача больницы был назначен заведующий поликлиникой при ЦРБ Имамшапи Курмагомедов.