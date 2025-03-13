Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон подписали в Бишкеке договор о государственной границе, сообщает пресс-служба лидера Таджикистана. Переговоры о делимитации и демаркации границы длились с 2002 года.

«Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали договор между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой о государственной границе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Таджикистана уточнили, что главы государств подписали 16 документов о сотрудничестве. Договоры предполагают взаимодействие в экономической, торговой, культурно-гуманитарной сферах, в области сельского хозяйства, а также строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В декабре 2024 года в киргизском городе Баткен председатели делегаций Таджикистана и Киргизии достигли договоренностей по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Ее протяженность составляет 980 км.

Переговоры о точном определении и нанесении границы на карту длились с 2002 года, все это время в приграничной зоне происходили вооруженные столкновения между местными жителями и военными. В сентябре 2022 года в ходе таких столкновений, длившихся два дня, на киргизско-таджикской границе погибли 59 человек. После этого обе стороны договорились о совместном патрулировании, разблокировке дороги в зоне конфликта, а также подписали протокол об установлении мира.