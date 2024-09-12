Подтаявший ледник вызвал оползень и одно из мощнейших в истории Земли цунами, произошедшее в районе безлюдного фьорда в Гренландии. Это цунами заставило Землю дрожать 9 дней, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

16 сентября 2023 года сейсмические станции по всему миру — от Арктики до Антарктики — зафиксировали мощнейший подземный толчок, который не был похож на привычные сигналы от землетрясений. В отличие от привычных колебаний, в которых присутствуют разные частоты, этот был «монохроматическим», с преобладающей частотой 10,88 мГц, то есть период колебаний составлял 92 секунды. Ученые из разных стран не могли определить источник этого «звона» планеты, который медленно утихал в течение целых девяти дней.

Ученые под руководством Кристана Свенневига из Геологической службы Дании и Гренландии выяснили, что причиной мощнейшего землетрясения стал вызванный глобальным потеплением оползень в районе удаленного от наблюдателей фьорда Диксон на востоке Гренландии. По их словам, подтаявший ледник спровоцировал сползание к воде 1,2-километровой горы, что вызвало всплеск высотой 200 метров и образование волны высотой 110 метров. В течение нескольких минут, распространяясь вдоль 10-километрового залива, волна уменьшилась до 7 метров, и продолжала «гулять» туда-сюда еще несколько дней. Ученые создали компьютерную модель, в которой учли угол схода оползня и форму фьорда, и показали, как энергия образовавшегося цунами медленно рассеивалась внутри залива, не находя выхода в течение 9 дней. Смоделированный период колебаний воды также составил 90 секунд, что совпало с периодом наблюдавшегося «звона».

«Наше изучение этого события подчеркивает замысловатые взаимосвязи между изменениями климата, дестабилизацию ледников в криосфере, движения масс воды в гидросфере и твердой корой Земли — в литосфере, — пояснил соавтор исследования Стифен Хикс. — Впервые плескания воды были зафиксированы, как вибрации земной коры, огибавшие планету в течение нескольких дней».

Для изучения этого события была создана команда из 68 ученых, представлявших 40 организаций из 15 стран мира. По их словам, образовавшееся цунами, одно из крупнейших в истории Земли, повредило исследовательскую базу на одном из соседних островов и расположенный вдоль фьордов археологический памятник. Близ фьорда Диксон проходят маршруты туристических лайнеров и лишь по счастливой случайности в указанный день там не проходило ни одно судно, говорят ученые. По их оценке, объем оползня составлял 25 млн кубометров.