В самом начале февраля жителей Москвы и Подмосковья ждет погружение в «глубокую барическую ложбину» из-за резкого снижения атмосферного давления. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, последние дни января в столичном регионе пройдут «под опекой» антициклона, который поддерживает атмосферное давление на 7-12 единиц выше нормы, а после этого произойдет резкий переход к «барической ложбине».

Но падение атмосферного давления, уточняет Позднякова, почти не будет сопровождаться изменениями температурного режима. Первая неделя февраля, согласно прогнозу специалиста, ожидается «теплой по январским меркам» — столбики термометров будут подниматься на 3-5 градусов выше нормы.

«Оттепельная погода, по климату соответствующая третьей декаде марта, глубоко мартовская, совершенно весенняя», — так описал первую неделю февраля в Москве и Московской области научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что сейчас, как выражаются метеорологи, «север перекрыт» — теплые воздушные массы перемещаются вдоль северного побережья России и блокируют скопившемуся в полярных регионах холоду доступ в умеренные широты.

«С 30 января по 2 февраля температурный режим в Москве будет однородный, условий для существенных осадков нет», — сообщил он агентству «Москва».

По словам Вильфанда, в оставшиеся дни января температура будет варьироваться от трех градусов мороза ночью до двух градусов тепла в светлое время суток.

«Самый теплый день недели — 1 февраля, когда даже ночью температура будет близка к нулевой отметке, а днем — положительные температуры — плюс 1—3 и даже до плюс 4 градусов по области», — спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра.

Он считает, что температура в начале февраля будет на 5-6 градусов выше нормы — а не на 3-5 градусов, как прогнозирует Позднякова. Однако, предупредил Вильфанд, москвичам не следует принимать эту оттепель за приход весны и раньше времени убирать в шкафы зимнюю одежду и обувь.

Количество осадков в феврале может превысить норму в полтора раза, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура в начале месяца, по его прогнозу, будет на 2-3 градуса выше нормы.

«Холодная хватка зимы ослабевает, и грядущий относительно теплый февраль станет тому подтверждением. А вот снега в последний месяц зимы будет еще очень много», — уточнил специалист.

«Значительные изменения в атмосферной циркуляции над Европой и Русской равниной» предсказал в интервью «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, на смену скандинавскому антициклону, который охлаждал Русскую равнину в декабре и январе, идут «глубокие и сильные циклоны» с Баренцева моря, благодаря которым «москвичи смогут радоваться теплой погоде».

«Уже с завтрашнего дня [30 января] температура приблизится к нулю градусов в Москве и Подмосковье. Всю неделю она будет держаться на уровне от нуля до минус трех градусов в дневные и ночные часы», — спрогнозировал Шувалов.

Со среды по воскресенье (31 января — 4 февраля) в столичном регионе пройдет слабый мокрый снег, а в Москве из-за потепления возможен и дождь.

Перепады атмосферного давления на 20 мм ртутного столба, которые предстоит пережить Москве и Подмосковью начиная со среды, Шувалов назвал некритичными, поскольку они «носят регулярный характер». По его словам, в среду давление упадет до 730—732 мм рт. ст., в четверг-пятницу поднимется до 750 мм, а к концу недели снова снизится.