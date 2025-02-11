В Йошкар-Оле задержали основателя и директора российской IT-компании iSpring Юрия Ускова. Предпринимателю вменяется мошенничество в размере 20,5 млн рублей при покупке участка для строительства корпоративного поселка. Сам Усков связал происходящее со своей борьбой против застройки местных рощ. За бизнесмена вступились военные блогеры, отметив, что он активно помогает российским военным в зоне СВО. Подробности — в материале RTVI.

10 февраля компания iSpring сообщила об обысках в своем офисе в Йошкар-Оле. «Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе», — говорится в сообщении.

В посте не уточняется суть обвинений, но они названы «надуманными». В компании выразили уверенность, что происходящее связано с «активной гражданской позицией» Юрия Ускова. Сам бизнесмен в видеообращении назвал происходящее «абсолютно политической ситуацией», связанной с тем, что он выступал против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле.

«Нам предъявляют, что мы где-то что-то нарушили при застройке нашего поселка корпоративного. Думаю, что это все придумано», — сказал Усков.

Он отметил, что «всегда максимально честно вел дела», и заявил, что правовых оснований проводить обыск в компании нет. Предприниматель также предположил, что его «закроют».

По словам источника Forbes в iSpring, Ускова задержали на 48 часов, в его квартире также прошли обыски. Следственные действия в отношении компании и ее основателя связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), рассказал собеседник издания. По версии следствия, в 2013 году компания на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство IT-деревни по заниженной цене.

Телеграм-канал «Многонационал» опубликовал копию постановления об обысках в компаниях Ускова, из которого следует, что сумма ущерба при покупке участков оценивается в 20,5 млн рублей.

По делу Ускова также задержаны глава администрации Оршанского муниципального района Александр Плотников и его первый заместитель Иван Михеев, пишет «Ъ Волга-Урал» со ссылкой на источник в силовых структурах. По версии следствия, фигуранты действовали в группе по предварительному сговору.

«Правоохранители подозревают, что в результате предварительного сговора предпринимателя и сотрудников администрации района произошла незаконная распродажа земель», — утверждает издание «Марийская правда».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» обращает внимание, что Плотников и Михеев заняли свои посты позже 2013 года, когда произошла сделка по покупке земли, заинтересовавшая следствие.

Компания iSpring была основана в 2001 году. Forbes называет ее «ведущим разработчиком продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков». В интервью изданию Усков говорил, что 70% дохода компания зарабатывает за рубежом. В 2023 году выручка iSpring составила около 3 млрд рублей. К 2032 году компания планировала вложить 10 млрд рублей в развитие частного IT-вуза в Марий Эл. Предполагалось, что деньги пойдут на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий. В числе клиентов iSpring значатся «Газпром», «Русал», «Северсталь», «Лукойл», «Аэрофлот», Kaspersky, МТС, «Билайн», «Мегафон», Metro, «Магнит», Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ и другие банки, Sony, Johnson&Johnson, фармацевтические компании Bayer и KRKA.

«Кристально чистый»: Ускова поддержали политики и z-блогеры

На ситуацию вокруг iSpring и Ускова обратили внимание некоторые политики и военные блогеры. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направит обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

Депутат рассказал, что познакомился с Усковым в январе при посещении института iSpring в Йошкар-Оле.

«Я видел своими глазами, как на него с уважением смотрят жители города. <…> В Йошкар-Оле мало кто верит, что Юрий мог что-то украсть. Здесь его знают как настоящего патриота, который вкладывает в малую родину, а не пытается ее растащить», — написал Даванков.

Он добавил, что Усков «каждый месяц тратит миллионы на помощь бойцам» в зоне военной операции, а его сын «воюет на фронте, был ранен». Даванков выразил надежду, что в деле основателя iSpring «разберутся и справедливость восторжествует».

Сенатор Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин назвал «безобразной» ситуацию вокруг Ускова.

«Никак иначе, в Республике Марий Эл кое кто решил воплотить в жизнь сюжет из фильма “Левиафан” и в итоге прогреметь на всю страну. Ну-ну. Посмотрим. Однако, в реальной жизни все может сложиться иначе, не по сценарию», — написал он.

Знакомый с Усковым политик Роман Юнеман отозвался о нем как о «кристально чистом предпринимателе», «абсолютно идейном верующем человеке» и патриоте. Дело против Ускова он назвал «гребаным абсурдом», а сумму якобы причиненного им ущерба — «смешной» в сравнении с выручкой iSpring и инвестициями компании в строительство университетского кампуса.

По словам Юнемана, в Йошкар-Оле несколько лет пытаются застроить две рекреационные зоны — Дубовую рощу и Сосновую рощу. «Усков — один из тех, кто не боится открыто выступать против планов застройщиков, будучи публичным человеком и бизнесменом», — написал политик.

Он добавил, что Усков с начала военной операции пожертвовал «десятки миллионов рублей на гуманитарные проекты и военные сборы <…> исключительно из идейных соображений». Один из сыновей бизнесмена работает в «народном ВПК», а брат Владимир Усков является создателем системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Покров 6-10», сообщил Юнеман.

По словам книгоиздателя Дмитрия Бастракова, проблемы Ускова начались с конфликта с местными властями и застройщиками, «которые хотели вырубить заповедный парк в центре города и залить его бетоном».

«Юрий выступил против и впал в немилость. Под него начали копать, искать компроматы, пытались докопаться до его политических взглядов», — пишет Бастраков.

Он назвал Ускова «очень верующим и порядочным» человеком, а его преследование — «несправедливостью и глупостью национального масштаба». По словам Бастракова, у предпринимателя семеро детей. Один из его сыновей служит в зоне военной операции по мобилизации, а другой «мастерит для фронта багги».

Комментируя сумму ущерба, который вменяют Ускову, военкор Роман Сапоньков отметил, что «только за прошлый год iSpring заплатила налогов на 220 миллионов рублей». Он задался вопросом, почему «история стала интересна следствию спустя почти 15 лет и именно в момент публичного конфликта Ускова с местной властью».

Волонтер Роман Алехин считает, что «в регионах деятельных патриотов боятся, так как видят в них конкуренцию, даже если они и не думают конкурировать ни с кем».

«Пусть Усков и правда что-то там не доплатил. <…> Не проще ли попросить предпринимателя возместить ущерб (если он был, конечно), но не вернуть в казну, а купить что-то для фронта. <…> Но тут же кому-то принципиально наказать человека», — пишет корреспондент ВГТРК Андрей Медведев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно призывал не давить на бизнес, и предположил, что дело Ускова может стать плохим сигналом для российского IT сектора. Предприниматели, которые работают в России, «решат, что надо аккуратно сворачивать бизнес и выводить компанию куда-то», а бизнесмены, которые уехали из страны, но хотели вернуться, теперь «этого не сделают», считает Медведев.