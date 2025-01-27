Подростков, которые дискредитировали военнослужащих России, нельзя лишать бесплатного образования, заявила RTVI глава комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина. Ранее с таким предложением выступил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«А что ж Гладков в отношении воспитателей, учителей ничего не сказал? Ему надо спросить руководителей всех образовательных организаций, где воспитываются эти дети, которые не понимают, что происходит в нашей стране. Сначала спросить их, а потом уже говорить о несовершеннолетних. Все, что касается несовершеннолетних, это ответственность родителей, образовательных организаций, это и ответственность главы региона», — сказала депутат.

Останина отметила, что в данном случае она на стороне подростков, которым, «к сожалению, взрослые не смогли внятно разъяснить, в какой стране мы живем, какие ценности отстаиваем». В этом вопросе, добавила она, следует спрашивать «у самого губернатора сначала».

«Ни в коем случае нельзя лишать детей бесплатного образования! А куда ж тогда, простите? А где же, кто же их образовывать-то будет? Где же они поймут? И когда? Кто их учить будет — Трамп или Зеленский?» — возмутилась Останина.

Вместо того, продолжила она, чтобы выяснить, все ли правильно сделало в этом направлении руководство образовательных учреждений, власти предлагают «лишать детей возможности продолжить свое образование».

«Глупость полная. Почему молчит уполномоченный по правам ребенка? Если этот институт работает в регионе, то первый, кто должен встать на защиту детей, это уполномоченный по правам ребенка», — резюмировала она.

Ранее Гладков на совещании правительства региона 27 января предложил запретить брать в государственные вузы и техникумы подростков, которые «совершали противоправные действия в отношении оценки действий государства в рамках СВО». Глава Белгородской области отметил, что в таком вопросе ответственность должна быть со всех сторон.

«Если они будут думать, что я несовершеннолетний, меня все простят, все пройдет — нет, все будет очень грустно, уже в ближайшее время», — сказал губернатор.

Если семья, добавил Гладков, не может воспитать ребенка, то государство должно задуматься, стоит ли оказывать такой семье господдержку и принимать подростка на учебу. Он предложил обсудить свою идею на уровне коллективов школ и родительских собраний.