Нынешний год является довольно опасным для развития конфликта на Украине, при определенных условиях может возникнуть угроза ввода войск НАТО на территорию страны или ядерного кризиса. Такое мнение директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин высказал в программе RTVI «Что это было».

По мнению Кашина, для Запада неприемлем полный коллапс украинского государства и развал украинской обороны, но сама по себе территориальная целостность Украины не имеет принципиального значения.

«Главная политическая цель США и их ближайших союзников в контексте украинского конфликта на данный момент, когда уже нет возможности нанести России решительное поражение на поле боя, — это сохранить Украину на будущее в качестве антироссийского бастиона, который сможет использоваться для создания давления на Россию, всякой подрывной деятельности против России и, возможно, в каких-то случаях в будущем для развязывания нового военного конфликта», — считает Кашин.

Если, к примеру, Россия займет Харьковскую область, это, скорее всего, не нанесет кардинального удара по таким планам, продолжил политолог.

«Но, конечно, если речь будет идти об отрезании Украины от моря, выходе на Днепр по всей длине, то, наверное, да, мы увидим угрозу эскалации с их стороны, ввод, возможно, войск НАТО на украинскую территорию, [угрозу] какого-то более прямого их подключения к военным действиям. То есть мы окажемся на грани опасного ядерного кризиса. Именно поэтому этот год украинского конфликта, он довольно опасный. Мы не знаем, как они себя поведут», — отметил Кашин.

Он напомнил о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее допустил отправку войск и проведение наземной операции на Украине.

«Они были сформулированы немного неуклюже, но идея состояла в том, чтобы создать ситуацию, как они это называют, стратегической неопределенности, двусмысленности: мы вроде бы не сказали твердо, что мы отправим войска, но мы дали понять, что мы не допустим, что у нас есть «красные линии», например, Одесса», — полагает Кашин.

По его словам, лидер Франции «сам может не до конца понимать, как он себя поведет, если произойдет обрушение украинской обороны и какое-то стремительное российское наступление». «Пока мы не знаем этого. Но да, это будет такой опасный довольно момент, и надо быть готовыми к разным вариантам развития событий», — заключил Кашин.