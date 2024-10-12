В субботу, 12 октября, вице-президент США Камала Харрис опубликовала отчет о своем здоровье и истории болезни, в котором говорится, что «она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента», если одержит победу на ноябрьских выборах главы государства.

Старший помощник 59-летней Харрис сказал, что советники вице-президента рассматривали публикацию отчета о состоянии здоровья и истории болезни как возможность привлечь внимание к вопросам о физической форме и остроте ума кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа. 78-летний Трамп не разглашал никакой информации о своем здоровье, хотя в случае победы на выборах он станет самым старым избранным президентом США.

В отчете, который представлен в виде двухстраничного письма от врача вице-президента Джошуа Симмонса, Харрис описывается как находящаяся в «отличном здравии», и утверждается, что ее история болезни отмечена только сезонными аллергиями и крапивницей. Харрис справляется с этими состояниями с помощью безрецептурных препаратов — таблеток, назального спрея и глазных капель, — а также каждые три года проходит аллерген-специфическую иммунотерапию, заявил ее врач.

Кроме того, кандидат в президенты США от Демократической партии слегка близорука и носит корректирующие контактные линзы, в трехлетнем возрасте перенесла операцию на брюшной полости, а у ее матери в анамнезе был рак толстой кишки.

«У нее нет личной истории диабета, гипертонии, высокого уровня холестерина, заболеваний сердца, легочных заболеваний, неврологических расстройств, рака или остеопороза», — говорится в письме Симмонса, который добавляет, что последний медицинский осмотр вице-президента состоялся в апреле и был «ничем не примечателен».

Guardian отмечает, что команда Харрис обнародовала отчет о состоянии ее здоровья как раз в то время, когда за Трампом стали замечать непоследовательные высказывания, сбивчивую речь и неясное изложение мыслей. На предвыборных митингах он начал невнятно говорить, запинаться, употреблять ругательства и демонстрировать признаки когнитивного спада, которые, по словам медицинских экспертов, характерны для 80-летнего человека. В своих недавних выступлениях Трамп разглагольствовал на весьма неоднозначные темы, начиная с его якобы «красивого» тела и заканчивая «миллионом Рэмбо» в Афганистане.

Представители предвыборного штаба Харрис акцентировали внимание на том, что Трамп отказался дать интервью программе CBS 60 Minutes, в которой участвовала вице-президент, и на его отказе участвовать в повторных дебатах после поражения 10 сентября. Команда кандидата-демократа утверждает, что бывший президент «избегает общественного внимания», тем самым создавая у избирателей «впечатление, будто ему есть что скрывать», и поэтому, «возможно, не подходит для этой работы» (во главе Белого дома).

«Сравните ее возраст и жизненную силу с его возрастом и жизненной силой», — сказал старший помощник 59-летней Харрис утром в субботу.

Вопросы о том, не слишком ли он ослаб, заставили 81-летнего действующего президента США Джо Байдена отказаться от борьбы за новый срок и поддержать своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.

Последние общенациональные средние показатели опросов показывают, что Харрис имеет почти четырехочковый перевес в гонке с Трампом в преддверии голосования, которое состоится 5 ноября, однако большинство экспертов ожидают «конкурентных выборов», указывая на то, что ключевые колеблющиеся штаты могут преподнести сюрприз.

Республиканская партия США выбрала Трампа в качестве своего кандидата, хотя в мае его признали виновным в фальсификации деловых документов с целью сокрытия выплат за молчание порноактрисе, которая утверждала, что имела с ним внебрачную сексуальную связь примерно за 10 лет до его победы на президентских выборах в 2016 году. Кроме того, Трамп столкнулся с уголовными обвинениями в том, что пытался незаконно оспорить итоги выборов 2020 года, которые проиграл Байдену.

Со своей стороны Трамп утверждал, что Байден «стал психически неполноценным», а Харрис «родилась такой». Комментируя оскорбительные высказывания конкурента в свой адрес, вице-президент США 10 октября на собрании в мэрии Лас-Вегаса заявила, что «использование унижающей лексики не полезно для нации». «Я от этого не в восторге и весьма критически отношусь к тому, что это исходит от человека, который хочет стать президентом Соединенных Штатов», — сказала она.