Глава Совета отцов обратился в СК по поводу «голой» вечеринки в Новосибирске, в Хабаровске собаки насмерть загрызли мужчину, а в Казани предложили установить камеры в детских садах после смерти двухлетней девочки. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Более 3000 человек эвакуировали на рынке «Лира» на Ставрополье в связи с поисками взрывного устройства, передает newstracker.ru. По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, информация о бомбе оказалась ложной.

Ростовская область

В Ростовской области огласили приговор руководителю компании «Виктория» за хищение средств в процессе реконструкции объектов Росгвардии. По информации rostovgazeta.ru, обвиняемый признал вину и согласился возместить ущерб в размере 3,2 млн рублей. Помимо этого, его приговорили к штрафу 200 тыс. рублей.

Республика Татарстан

После смерти ребенка жители Казани предложили установить камеры в детских садах. По информации inkazan.ru, 12 января двухлетняя девочка, которая лечилась от ОРВИ, вернулась в детский сад после выздоровления. Как рассказали в управлении образования города, в этот день она прошла медосмотр — проблем у ребенка не выявили. Однако во время тихого часа девочка легла спать и не проснулась.

Свердловская область

Жительница Екатеринбурга отсудила у фитнес-центра более 100 тыс. рублей за травму. По информации tagilcity.ru, посетительница поскользнулась на обледенелых ступеньках при выходе из заведения и ударилась рукой. Медик центра наложил ей повязку. После этого пострадавшая обратилась в травмпункт и выяснилось, что у нее сложный перелом.

Тюменская область

Уровень воды в тюменской Туре вновь упал до критического показателя, пишет nashgorod.ru. Он составляет 48 сантиметров. По мнению экспертов, причиной обмеления стала не засуха, а излишнее потребление воды населением.

Омская область

В Омске на цокольном этаже жилого дома обнаружили косулю. По информации gorod55.ru, животное вышло к населенному пункту, перебралось через ограждения и угодило в нижнюю часть цоколя. Специалисты аварийно-спасательного центра помогли косуле выбраться из ловушки с помощью лестницы и веревок. Животное передали представителям управления по охране животного мира.

Башкирия

В одной из школ Башкирии учащиеся замерзают из-за отсутствия отопления. Как сообщает mkset.ru, в селе под Стерлитамаком школьники вынуждены обучаться в неотапливаемых помещениях. По словам родителей учеников, дети сидят на уроках в верхней одежде по 7-8 часов в день.

Хабаровский край

В Хабаровске собаки насмерть загрызли человека. Инцидент произошел в гаражном кооперативе. По информации transsibinfo.com, псов кормили и держали без привязи. Животных отловили, они ведут себя не агрессивно. Собаки не были бездомными.

Новосибирск

Глава Совета отцов обратился в следственный комитет по поводу «голой» вечеринки в Новосибирске. Как сообщает atas.info, VIP-вечеринка с «тактильными практиками» планируется 10 февраля в одном из клубов города. Стоимость билетов — от 7 до 60 тыс рублей.

Хакасия

В Абакане произошло ДТП с двумя пострадавшими. По данным newkhakasiya.online, пожарная машина с работающими сигналами объезжала пробку. Автомобиль Honda CRV пропускал спецмашину в тот момент, когда навстречу выскочила “Мазда”. В результате все три автомобиля столкнулись. Водитель и пассажир Honda CRV пострадали, им понадобилась медицинская помощь.

ХМАО

В Нефтеюганске дети осквернили Вечный огонь, бросая в него снежки и петарды. Инцидент попал на видео, пишет muksun.fm. В результате на мемориале была повреждена красная звезда. По факту осквернения Вечного огня будет возбуждено уголовное дело.

Белгородская область

В Белгороде начала работать выставка, посвященная памяти погибших журналистов, сообщает bel.ru. Ко Дню российской печати в штабе общественной поддержки появились фотографии военных корреспондентов. В числе погибших в зоне боевых действий журналистов — Александр Расторгуев и Дарья Дугина.

Пермский край

В аэропорту Перми задержали пьяного пассажира. 46-летний мужчина хотел улететь в Тюмень, однако употребил слишком много алкоголя, пишет properm.ru. На нетрезвого пермяка обратили внимание бортпроводники. Командир авиалайнера решил отстранить пассажира от рейса и вызвал сотрудников транспортной полиции. Мужчину поместили в вытрезвитель и назначили заплатить штраф 500 рублей за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Красноярский край

Сержант запаса из Красноярска участвовал в обмане 89-летней пенсионерки, и забрал у нее в качестве курьера 478 тыс. рублей, пишет prmira.ru. Деньги он намеревался передать мошенникам. Обвиняемого приговорили к 1 году и 8 месяцам условно с испытательным сроком 2 года.