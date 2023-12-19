В Белграде оппозиционная партия «Сербия против насилия» организовала акцию протеста перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) с просьбой отменить итоги парламентских выборов, в которых победила коалиция президента Сербии Александра Вучича, и провести новое голосование. Об этом сообщает местное издание Politika. Протестующие утверждали, что выборы были сфальсифицированы, и передали доказательства в РИК, однако избирательная комиссия отклонила все возражения против проведения выборов.

Митинг против результатов выборов

Митинг начался 18 декабря около 18:00 по местному времени (20:00 мск). Протестующие скандировали «Измена», «Выборы не сдадим» и «Не сдадим победы», указывает N1. Кроме того, участники акции забросали здание РИК яйцами, томатами и консервными банками, а также сломали около него забор. Значительную часть участников акции составляли студенты, они пытались попасть внутрь, однако сделать этого им не удалось.

Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич заявили, что начали голодовку, которая продлится до отмены результатов выборов.

«Мы с Мирославом Алексичем начинаем голодовку, потому что считаем, что это жертва поможет нам защитить волю граждан, которые пришли на сфальсифицированные выборы. У нас есть доказательства, которые свидетельствуют об этом», — объяснила Мариника Тепич.

Кандидат в мэры Белграда от коалиции «Сербия против насилия» Владимир Обрадович заявил, что решение Тепич и Алексич о голодовке «индивидуально». Однако он согласился с тем, что результаты выборов невозможно принять из-за «многочисленных нарушений».

«План состоит в том, чтобы не уходить отсюда, пока наши требования о проведении справедливых и демократичных выборов в Белграде не будут приняты», — подчеркнул Орбадович.

Представители «Сербии против насилия» отметили, что предоставили РИК все доказательства, записи и замечания, которые показывают, при каких условиях проходили выборы. По словам Мирославы Алексич, на избирательных участках совершались кражи. Помимо этого, для голосования массово привозили людей из других городов и соседних республик, утверждает Алексич.

«Вучич <…> пытается изменить народ, потому что этот ему не подходит, поэтому он приводит другой народ, который будет за него голосовать», — заявила Мариника Тепич.

Нападение на членов РИК

Глава избиркома Владимир Димитриевич сообщил, что около 22:30 по местному времени (0:30 мск) он выходил из здания РИК, в этот момент на него набросились и повалили на землю. В результате Дмитриевич ударился спиной, однако коллегам удалось его вернуть в здание.

«Была предпринята попытка принести ножи, палки и подобный реквизит, с помощью которого протестующие пытались совершить насильственных действия перед входом в РИК, тем самым придав новое измерение давлению, которому мы подвергаемся», — заявил Дмитриевич.

Кроме того, глава избирком утверждает, что участники акции напали еще на нескольких его коллег. В частности, нападению подвергся директор РИК Миладин Ковачевич. По его словам, на него набросились около 20 человек, после чего он упал и «возможно повредил позвоночник».

«»Сербия против насилия» напала на директора Республиканского института статистики, пожилого мужчину, который в чем именно виноват? Вот вам и человечность», — прокомментировала нападение на Ковачевича премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Дмитриевич отметил, что подобные действия должны быть «строго наказаны». На внеочередной пресс-конференции РИК он также подчеркнул, что избирком не может «ни назначить, ни провести новые выборы в Белграде».

Результаты выборов в парламент

По результатам обработки 97,26% бюллетеней коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться», которая объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще несколько политических сил, получила 46,64% голосов. В то время как объединенная оппозиция — коалиция «Сербия против насилия» — набрала 22,7% голосов. При этом в Белграде за обе партии проголосовало примерно одинаковое количество людей: 37,74% — за президентскую коалицию, 34,12% — за оппозицию.