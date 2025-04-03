Железногорский городской суд арестовал на два месяца 21-летнего местного жителя Владислава Витюка по обвинению в убийстве своих родственников — 72-летней бабушки и девятилетнего двоюродного брата. Об этом сообщила пресс-служба областных судов Курской области.

Двойное убийство было совершено в ночь на 1 апреля, сообщал областной Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, один из которых является малолетним). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

«Из представленного в суд материала следует: Владислав Витюк, находясь в квартире по месту жительства, в ходе конфликта с бабушкой нанес ей ножом удары по туловищу, а также ударил ножом в область грудной клетки малолетнего двоюродного брата, который пытался заступиться за бабушку. И бабушка, и мальчик скончались», — говорится в сообщении.

Погибший мальчик был под опекой бабушки — его отец умер, а мать лишена родительских прав.

Подозреваемый в двойном убийстве ранее написал явку с повинной. В суде Витюк просил назначить ему домашний арест, ссылаясь среди прочего на свою «психологическую недееспособность».

«Зачастую со мной происходят такие вещи, которые я не могу контролировать, наношу себе увечья… и своим близким. И были такие случаи неоднократно, что я выходил из себя и что-то делал. Резал себе руки… неконтролируемость себя», — приводит его слова судебная пресс-служба.

Витюк также рассказал на заседании, будто его девушка видела во сне, что ему в тюрьме «выкалывают глаза, отрезают конечности». В частности, поэтому он просил не заключать его под стражу и выражал готовность отбывать домашний арест в квартире, где было совершено убийство.

Среди прочего Витюк заявил, что психиатр прописывал ему таблетки, но они «не особо помогали». При этом у него нет никакого официального диагноза, поставленного психиатром, уточняют «Курские известия». Как сообщает издание, обвиняемый просил суд дать ему время для получения справки о психическом заболевании.

Пока судья обдумывал решение в совещательной комнате, Витюк попросил своего адвоката узнать, может ли он уйти на службу в зону военной операции на Украине, добавляют «Курские известия».

Что известно о подозреваемом и мотивах убийства

Владислав Витюк, по словам его отца, рос нормально, получил техническое образование, занимался дзюдо и придерживался здорового образа жизни. Вместе с тем он нигде не работал и временно жил в квартире бабушки, сообщает НТВ.

По словам отца Витюка, в 21 год сын изменился. «Но тут что-то у него произошло в голове», — сказал он. Как утверждает мужчина, Владислав в последнее время выглядел так, будто его что-то тревожило, но ничего не объяснял.

Витюк, который сам сдался полицейским, сначала рассказал, что набросился на бабушку с кухонным ножом после того, как она упрекнула его, что он не работает и живет на ее пенсию, и поставила в пример его отца, который обеспечивал семью. Двоюродный брат попытался защитить бабушку, но получил два ножевых ранения.

Затем Витюк заявил на допросе, что совершить убийство его заставили некие голоса в голове. Экспертам предстоит выяснить степень его вменяемости. Результаты экспертизы показали, что в момент совершения преступления он был трезв.

На суде о мере пресечения Витюку его мать сказала, что не готова предоставить жилье для отбывания домашнего ареста, но будет поддерживать его морально.