Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС предупредил о разработке в Службе безопасности Украины (СБУ) различных комбинаций по убийству командирского состава возглавляемого им спецназа «Ахмат».

«Я знаю, что тратятся большие ресурсы, разрабатываются разные комбинации, путем которых хотели бы убить меня, [группу] Аида — командирский состав особенно, но и самих бойцов отряда, — это у СБУ всегда была головная боль», — сказал он.

По словам Алаудинова, служащие в «Ахмате» военные находятся в курсе дел и не испытывают в связи с этим беспокойства.

«Делаем свою работу дальше и идем к победе», — добавил командир спецназа.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что СБУ объявила командира «Ахмата» в розыск в начале марта 2022 года.

Алаудинов в свою очередь назвал объявление в розыск со стороны противника доказательством правильности действий спецназа «Ахмат», который не сможет помешать действия военных, которые ведут бои уже четвертый год.

«Это у них, знаете как, больше нет никаких инфоповодов, [придумали] хотя бы такой, что вот они меня объявили в розыск. Если бы могли что-то сделать, давно бы сделали. Поэтому их розыск — это только очередное доказательство того, что я им очень сильно мешаю, то есть иду правильным путем, значит», — сказал он.