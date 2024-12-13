Разработчики мобильных приложений, чьи банковские счета открыты в России, с 26 декабря перестанут получать оплату за свой продукт в магазине Google Play. Мера вводится «на неопределенный срок», сообщил портал Habr со ссылкой на уведомление сервиса.

«С 26 декабря 2024 года монетизация в Google Play станет для вас невозможна. Это означает, что с указанной даты мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки с оплатой через Google Play Платежи», — говорится в заявлении компании.

После 25 декабря (23:59 по тихоокеанскому стандартному времени) российским разработчикам перестанут начислять доход от продаж их приложений по всему миру. В компании пообещали перевести все последние выплаты до 15 января 2025 года.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин счел эту меру формальной, поскольку, по его оценке, российских разработчиков приложений, сотрудничающих с корпорацией Google, уже почти не осталось.

«Строго говоря, к настоящему моменту российских разработчиков, которые продолжали получать выплаты от Google, из-за санкций против банков почти не осталось. Поэтому «запрет монетизации приложений» — это уже просто формальность», — отметил он в своем телеграм-канале.

Горелкин напомнил про российский магазин приложений RuStore. По его словам, этот сервис установлен на 80 млн устройств, в его каталоге «более 40 тыс. приложений, до 30% которых приходится на зарубежные компании: Китай, Япония, СНГ, Южная Корея». «И монетизация там работает отлично», — добавил депутат.

В середине сентября из-за санкций США в России ограничили работу более десяти программ и приложений. В их числе оказались сервисы для работы с документами Microsoft 365 и Office 365, приложение для создания онлайн-доски с задачами Miro, а также популярные сервисы для работы с документами и списками Notion и Coda.

Кроме того, в конце октября стало известно, что компания Google «ограничила использование СМС-подтверждений для создания новых аккаунтов» в электронной почте Gmail. Российский сервис «Госуслуги» предложил пользователям, зарегистрированным на Gmail, заменить почту «на любой другой» цифровой аналог.