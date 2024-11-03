Украинский Центр противодействия дезинформации (ЦПД) пожаловался на картографический сервис Google Maps, который опубликовал обновленные спутниковые снимки территории Украины, где видно расположение военных систем ВСУ. В Google после этого пообещали исправить ситуацию.

«Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых “палит” размещение наших военных систем (не буду уточнять). <…> Россияне уже активно разгоняют эти снимки. Что не так с этим миром?» — написал директор ЦПД Алексей Коваленко в своем телеграм-канале.

Спустя полтора часа он уточнил, что в корпорации отреагировали на его просьбу разобраться с опубликованными снимками и начали работать над «исправлением ситуации». «В дальнейшем также проговорим, как решать любые проблемы оперативно», — добавил он.

Российские z-блогеры уточнили, что речь идет про украинские системы ПВО. В частности, телеграм-канал «Два майора» опубликовал приведенный Google спутниковый снимок киевского аэропорта Жуляны, на котором видны системы ПВО.

«Гугл тоже молодцом, отчитался за западные комплексы ПВО в Киеве, размещенные для прикрытия аэропорта», — пишут «Два майора».

«Военный Осведомитель» идентифицирует военные системы у киевского аэропорта как ЗРК Patriot. Телеграм-канал утверждает, что аэропорт и столицу Украины защищают «как минимум 10 пусковых установок только в данном районе», не считая «множества прочих ЗРК и ЗСУ».

О том, что на спутниковых снимках территории Украины запечатлен ЗРК Patriot, написал и RT.

Согласно датировке на сервисе Google Earth, новые спутниковые снимки были сделаны в сентябре прошлого года, на снимках от октября 2021-го и апреля 2022 года на месте систем ПВО — чистое поле, замечает РБК. Google использует снимки американской космической компании Maxar.