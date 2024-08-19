При пожаре на промышленном складе в Пролетарске Ростовской области, который начался после атаки беспилотника, пострадали 18 человек, сообщил губернатор Василий Голубев. В городе введен режим ЧС, угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, утверждает глава региона.

Потушить пожар не удается более суток

Обломки БПЛА, сбитые системой ПВО, упали на склады в Пролетарске в ночь на 18 августа, в результате там загорелось дизельное топливо, сообщал Голубев. Портал 161.ru пишет, что речь идет о пожаре на нефтебазе.

161.ru выложил ролики, на которых видны горящий резервуар и столб дыма.

Тушение огня временно приостановливали из-за повторной атаки дронов, однако позже его возобновили.

Вечером 18 августа власти Пролетарска сообщали, что ситуация с пожаром «осложнилась» — появились вторичные очаги возгорания. В районной администрации заявили, что борьба с огнем идет «с переменным успехом», но «ситуация под контролем».

«Службы ГО и ЧС убедительно просят всех жителей города сохранять спокойствие. Ситуация под контролем. А все вместе мы просто обязаны победить огненную стихию — каждый на своем месте», — пояснил глава администрации Валерий Горич.

Начиная с 00:00 часов 19 августа в Пролетарске ввели режим ЧС. В сообщении местных властей говорится, что, по оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. По данным Горича на утро 19 августа, уменьшить площадь пожара пока не удалось.

Голубев отметил, что пожарным приходится тушить огонь «в тяжелейших условиях высоких температур».

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу группировки пожарных, силами районной администрации организован подвоз воды, спасатели в полном объеме обеспечены горячим питанием», — сказал он.

По данным на 18 августа, огонь тушили 250 пожарных на 80 спецмашинах. Голубев отмечал, что задействованы также три пожарных поезда. 161.RU пишет, что местная администрация объявила сбор гуманитарной помощи.

Власти Покровского района также объявили о сборе добровольной гуманитарной помощи пожарным — в частности, необходимы газированная вода, энергетики, обезболивающие таблетки или уколы, шприцы, капли для глаз, средства от ожогов.

Данные о пострадавших

Изначально Голубев писал, что, по предварительным данным, пострадавших нет. 19 августа глава региона сообщил, что к медикам обратились 18 пожарных, 14 из них получили помощь амбулаторно, четверых доставили в больницу с ожогами. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. В Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков.

В администрации Пролетарска заявили, что пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии и «готовятся к прибытию санавиации», еще 13 пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивают как удовлетворительное. Позже публикация была отредактирована, из него исчезла информация о пострадавших.