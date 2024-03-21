Председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Максим Мейксин сообщил о проведении проверки организации голосования во время выборов президента России и установления его итогов участковой избирательной комиссией (УИК) №5 Адмиралтейского района и территориальной избирательной комиссией (ТИК) №1. Об этом говорится в публикации пресс-службы горизбиркома в телеграм-канале.

Поводом для проверки стало видеозапись, где женщина, предположительно являющаяся членом УИК, в темноте ползает вокруг урны для голосования на коленях и опускает туда некоторое количество бюллетеней. Через некоторое время к ней подходит другая женщина, после чего вскоре первая героиня видео присаживается, обхватывает руками урну и ложится с ней на пол. В таком положении женщина пытается трясти урну, в этом ей помогает ее соратница. Вероятно, таким образом женщины пытались перемешать бюллетени внутри урны.

В горизбиркоме заявили, что председателям ТИК №1 и УИК №5 поручено предоставить исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов.

Авторы телеграм-канала «Наблюдатели Петербурга» заметили, что в кадре виден цифровой код 129031, который защищает изображение от «фейков». Его значение меняется раз в сутки.

По данным издания «Фонтанка», одна из героинь видео похожа на председателя УИК №5 Ирину Минякову, которая работает учителем музыки в школе №260 Адмиралтейского района. Редакции издания удалось связаться с Миняковой, но она назвала видео «недостоверным», отметив, что «вечером покинула помещение комиссии, и все».

Днем 16 марта в соцсети «Вконтакте» в группе регионального отделения КПРФ сообщалось о том, что на УИК № 5 в Санкт-Петербурге член комиссии от партии заметил изменения в количестве бюллетеней внутри урны. По его словам, он сфотографировал ящик для голосования при закрытии участка вечером 15 марта и при открытии утром 16 марта обнаружил существенные изменения внутри урны за ночь. Однако, как позднее сообщила «Лента.ру», публикацию с мнением члена комиссии из соцсети вскоре удалили.

По итогам выборов избирательная комиссия Санкт-Петербурга высоко оценила эксперимент с применением защитных кодов видео на участках для голосования и отметила, что такой опыт надо внедрять повсеместно на последующих голосованиях, писал ТАСС.

Специальные защитные коды генерировались для каждого избирательного участка в течение трех дней голосования. Такой способ позволял идентифицировать каждое отдельное предоставленное для выборов помещение, в частности узнать его номер и адрес. Коды размещали по периметру участка, чтобы не допустить создания информационных «фейков» о выборах из других регионов или с прошедших ранее избирательных кампаний.