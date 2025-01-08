Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, приведших к эвакуации нескольких десятков тысяч человек. В зоне возгорания оказались дома знаменитостей, включая вице-президента США Камалу Харрис. Голливудские звезды делятся видео пожаров и рассказывают помощи спасательным службам. Подробности — в материале RTVI.

Первые сообщения о лесных пожарах в Лос-Анджелесе появились днем 7 января. Изначально огонь охватил прибрежный престижный район Пасифик-Палисейдс, расположенный между Санта-Моникой и Малибу. Позднее пожар вспыхнул возле Итон-Каньона и в Херсте, недалеко от Сан-Фернандо.

Как пишет NBC, возгорания произошли из-за сочетания засушливых условий и сильных порывов ветра. Около 220 тыс. жителей Лос-Анджелеса остались без электричества. Еще порядка 30 тыс. человек были эвакуированы. О погибших и пострадавших информации нет, передает NBC.

В районе Пасифик-Палисейдс, где проживают голливудские звезды, площадь возгорания составила 1 173 гектара. CNN отмечает, что огонь распространяется быстро и разрушает около пяти футбольных полей в минуту. В Палисейдс под угрозой оказались более 10 тыс. домохозяйств и около 13 тыс. строений, пишет New York Times.

Актер Джеймс Вудс опубликовал в соцсети Х видеозапись пожара, который охватил расположенный недалеко от него дом, и рассказал, что люди из этого района были эвакуированы.

«Мы смогли успешно эвакуироваться. На данный момент я не знаю, стоит ли еще наш дом, но, к сожалению, домов на нашей маленькой улочке уже нет», — написал Вудс.

Он добавил, что его семья после пандемии занялась ремонтом дома, который закончила только в прошлом месяце.

Во время пожара в районе Пасифик-Палисейдс также оказались актеры Юджин Леви и Стив Гуттенберг. Последний помогал пожарным убрать с дороги несколько брошенных автомобилей. Он рассказал CNN, что никогда не видел ничего подобного: горящие деревья падали на бульвар Сансет, здание театра Пирсона Плейхауса и часть театрального комплекса «Палисейдс».

Тренер баскетбольной команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что его мать была вынуждена эвакуироваться из Пасифик-Палисейдс, а семья сотрудника команды Эверетта Дейтона лишилась дома.

«Все, что я вижу и читаю, просто ужасает», — сказал Дейтон.

В зону эвакуации в связи с лесными пожарами в Лос-Анджелесе попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Политик была проинформирована о произошедшем и выразила сочувствие пострадавшим. Сама Харрис находится в Вашингтоне.

«Как гордая дочь Калифорнии, я знаю, какой ущерб наносят лесные пожары нашим соседям и сообществам. Я также знаю, что последствия часто ощущаются еще долго после того, как пожар локализован. По мере того, как мы будем реагировать и калифорнийцы будут приходить в себя, я буду обеспечивать постоянный контакт нашей администрации с государственными и местными чиновниками», — сказала она.

В районе Пасифик-Палисейдс находятся дома актеров Брэдли Купера, Дженнифер Энистон, Тома Хэнкса и Риты Уилсон, Риз Уизерспун, Адама Сэндлера, Майкла Китона, Майлза Теллер, режиссера Майкла Манна, пишет Hollywood Reporter. В связи с пожарами отменены несколько голливудских мероприятий, включая церемонию вручения наград Гильдии киноактеров и премьеры фильмов «Быть лучше: история Робби Уильямса», «Неудержимый» и «Человек-волк».

Пожары не удается локализовать

По состоянию на 00:30 8 января (11:30 мск), пожар в Итон-Каньоне распространился более чем на 400 гектаров. По словам представителей пожарной службы, степень локализации возгорания составляет 0%. Специалисты добавляют, что локализовать не удается и два других пожара — масштабный в Пасифик-Палисейдс и в Херсте.

Пожарные боролись с огнем с полудня вторника, предупредив ранее в тот же день, что экстремальные ветровые условия будут только ухудшаться в течение ночи, и пожарные команды сейчас находятся в самой гуще пожара, пишет CNN.

Сотрудник отдела общественной информации пожарной службы Калифорнии Дэвид Акуна подтвердил, что нет возможности локализовать пожары в Лос-Анджелесе. Вместо этого пожарные сосредотачиваются на спасении жизней.

«Мы в первую очередь заботимся о том, чтобы все люди покинули этот район, потому что безопасность жизни является наиболее важной частью, и мы помогаем людям найти безопасное убежище для их домашних животных и скота», — сказал Акуна.

Он добавил, что пожары будут усиливаться, поскольку ветер не стихает. Управление пожарной охраны округа Лос-Анджелес отметило, что ветер с порывами до 60 миль в час, как ожидается, сохранится до четверга.

Президент США Джо Байден заявил, что предложил любую федеральную помощь, которая необходима для ликвидации пожара в Лос-Анджелесе. Также было одобрено выделение гранта на борьбу с пожарами для поддержки пострадавших районов и возмещения расходов штата Калифорния на немедленное тушение пожаров.