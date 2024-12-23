Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам отказаться от путешествий по Беларуси, а тем, кто сейчас находится в республике немедленно покинуть ее. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Американцев призывают воздержаться от поездок в Беларусь из-за произвольного применения властями республики местных законов, риска задержания, «содействия Беларуси России в конфликте с Украиной», а также из-за потенциальных уличных беспорядков и ограниченных возможностей помощи гражданам США со стороны посольства в случае эксцессов.

«Граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации. Пограничные переходы с соседними государствами иногда закрываются без предварительного уведомления. Возможны дополнительные закрытия пунктов пропуска на границах Беларуси с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной», — говорится в уведомлении Госдепа.

Ведомство также предупредило, что в случае задержания соотечественников в Беларуси не существует никаких гарантий по оказанию помощи.

Посольство США в Минске приостановило свою работу 28 февраля 2022 года. Тогда по распоряжению Госдепартамента были эвакуированы его сотрудники, прекращено оказание услуг, включая экстренные.