Госдума спустя два года после начала спецоперации денонсировала соглашение с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, передает корреспондент RTVI.

В рамках соглашения в 2007 году в Киеве был открыт Российский центр науки и культуры (РЦНК). В Москве же располагается Национальный культурный центр Украины (НКЦУ), здание было приобретено в собственность украинской стороной в 1998 году.

«После 2014 года РЦНК функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок. Из-за введения Киевом санкций против Россотрудничества в 2021 году РЦНК, который одновременно являлся представительством агентства, был вынужден полностью свернуть работу», — сказано в сопроводительных документах.

На фоне начала спецоперации и разрыва Киевом дипотношений с Россией свою деятельность также приостановил НКЦУ. При этом центр по-прежнему пользуется функциональным иммунитетом, поскольку формально соглашение продолжает действовать.

Здание НКЦУ находится на улице Арбат, а площадь составляет 4,3 тыс. кв. м. Его дальнейшая судьба — вопрос гражданско-правовых отношений в соответствии с российским законодательством, пояснил замглавы МИД России Михаил Галузин, представляющий законопроект.

«В случае денонсации соглашения вопрос перейдет в плоскость гражданско-правовых отношений в соответствии с российским законодательством. Насколько мне известно, высказываются различные идеи по поводу будущего этого здания», — пояснил Галузин.

Вместе с тем в ходе дискуссии член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских заявил, что, «на протяжении двух лет культурный центр Украины не работает, эти здания, насколько я понимаю, успешно сдаются в аренду в центре Москвы, деньги зарабатывает Украина, деньги тратят на поддержку ВСУ, которые воюют с Россией, деньги тратятся на проведение террористических актов на территории Российской Федерации».

«Почему мы так долго ждали, чтобы выйти с этим соглашением на Думу?» — спросил он Галузина.

«Мы до конца старались бережно относиться ко всем международным правовым инструментам, которые так или иначе способствовали бы культурно-гуманитарным связям с народом Украины, между Россией и Украиной. Если те аспекты, которые вы упомянули, имели место, я исхожу из того, что это, наверное, становилось предметом внимания наших компетентных органов», — ответил замглавы МИД России.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, в свою очередь, опроверг слова Альшевских о том, что Украина зарабатывает деньги на аренде здания. «Это неправда», — сказал он во время дискуссии.