В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на усыновление детей из России для граждан стран, в которых разрешена смена пола. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента — авторами инициативы выступила группа депутатов во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным.

Депутаты считают, что некоторые страны пытаются целенаправленно размыть традиционные ценности, пересмотреть место и роль России в мировой истории, а также разжечь межнациональные и межконфессиональные конфликты. Особую угрозу традиционным ценностям, по словам парламентариев, представляют созданные США и «другим недружественными иностранными государствами» организации.

«Наша с вами задача создать на законодательном уровне базу мер реагирования на каждую из возникающих угроз в отношении нашего будущего поколения», — отмечают авторы законопроекта.

Парламентарии считают, что правам детей угрожает то, что их могут усыновить граждане стран, в которых разрешена смена пола. «Самым опасным» в этой ситуации они называют отсутствие контроля за процессом смены пола у потенциальных усыновителей за пределами России.

«Следовательно, иностранный гражданин, усыновивший ребенка-гражданина России, после возвращения на территорию государства своего гражданства уже может изменить пол, но самое страшное — может изменить пол и усыновленному ребенку, начав применение, например, гормонозаменительной терапии, что недопустимо!» — говорится в пояснительной записке.

По словам депутатов, этот законопроект направлен «на реализацию государственной политики в целях исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ* сообществ». Среди прочего, парламентарии утверждают, что документ предполагает «запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне».

Вячеслав Володин уточнил, что речь идет о гражданах Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и прочих стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.

«Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Как утверждает спикер Госдумы, в Европе и США процедуры по смене пола имеют тенденцию к росту, поскольку стимулируются со стороны государств. Количество таких операций в США ежегодно увеличивается на 12% и исчисляется десятками тысяч — в их числе и медицинские вмешательства у подростков, говорит Володин. Кроме того, депутат отмечает, что в Европе чаще всего меняют пол в Германии и Нидерландах.

«Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства», — заключил спикер ГД.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России