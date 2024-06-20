В России вводится пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения доходов физлиц, также меняется налогообложение для бизнеса. Как сообщает корреспондент RTVI, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, «за» проголосовали 399 депутатов.

Правительственный законопроект предполагает сохранение базовой ставки в 13% на доход в размере до 2,4 млн рублей в год и повышение ставки до 15% на доход в размере от 2,4 до 5 млн рублей, 18% — от 5 млн до 20 млн рублей в год, ставка в 20% — на доход в размере от 20 млн до 50 млн рублей, а также 22% — на годовой доход свыше 50 млн рублей.

В ходе обсуждения глава Минфина Антон Силуанов обратил внимание на подход, при котором повышение ставки не коснется 97% работающего населения — «положения затронут всего лишь 3% работающего населения или около 2 млн человек из 64 млн плательщиков НДФЛ».

«Принципы, которыми мы руководствуемся при подготовке налоговых новаций, — это справедливость и сбалансированность, то есть учет интересов людей, государства и бизнеса, это стимулирование инвестиционной активности, это принцип доверия, поскольку мы говорим о стабильности основных параметров налоговой системы на предстоящие годы, это создание равных конкурентных условий. Эти принципы мы предлагаем распространить как при налогообложении доходов физических лиц, так и бизнеса», — заявил Силуанов.

Законопроектом увеличивается с 350 тыс. до 450 тыс. рублей предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты по НДФЛ.

В два раза увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2,8 тыс. рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6 тыс. рублей.

Для тех, кто сдает нормативы ГТО и проходит ежегодную диспансеризацию, вводится налоговый вычет в размере 6 тыс. рублей.

Что касается других доходов граждан, то «предлагается сохранить ставку на доходы от реализации имущества, предельную ставку по дивидендам, процентов по депозитам, доходам от операций с ценными бумагами, срок которых менее пяти лет», — сказал Силуанов.

«Для более богатых граждан мы предлагаем более высокий уровень налогообложения не только в рамках прогрессии, но и при реализации ценных бумаг со сроком владения более пяти лет, чьи доходы превышают 50 млн рублей в год. Также увеличивается налог на доходы физических лиц, уплачиваемый владельцами контролируемых иностранных компаний», — заявил Силуанов.

В ходе дискуссии депутаты интересовались перспективами повышения ставки налогообложения на дивиденды.

«Почему ставка на дивиденды 15%? Потому что, если мы здесь увеличили бы существенно этот размер налогообложения, то наши предприниматели точно тогда нашли бы другие юрисдикции, где можно было бы сохранить свои уровни налогообложения дивидендов», — пояснил Силуанов.

Рассмотренный документ предусматривает увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

Планируется повышение ставки налога на прибыль для IT-компаний до 5% в период с 2025 по 2027 год. До 31 декабря этого года ставка налога составляет 0%.

Кроме того, в проекте закона прописывается поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Для развития малого бизнеса предлагается увеличение порогов УСН по доходам до 450 млн рублей и основным средствам до 200 млн рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн рублей и при этом с отказом от повышенных ставок в размере 8% для «доходов» и 20% — для «доходы минус расходы», говорится в сопроводительных материалах к документу.

«Вводится федеральная инвестиционная льгота для тех предприятий, которые большую часть своей прибыли будут инвестировать в развитие производства. Кроме того, вводится стимулирование на приобретение высокотехнологичного оборудования — для этого предлагается ускоренная амортизация. То есть предприятие, которое закупает новейшее оборудование российского производства, будет иметь возможность снижать достаточно существенно базу для уплаты налога на прибыль», — рассказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Одновременно увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для добычи железной руды, удобрений, угля, алмазов и золота.

Планируется, что все изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») назвал законопроект уникальным.

«На самом деле, он уникальный… Закон готовился действительно вместе с бизнес-сообществом, с регионами и муниципалитетами, с экспертами, обсуждали одновременно и налогоплательщики, и бюджетополучатели, потому что налоги и бюджет — это сообщающиеся сосуды. И в данном случае было очень важно, чтобы мнение каждого было услышано», — сказал Макаров в ходе выступления на заседании.

Вместе с тем, у оппозиции есть вопросы и предложения. Так, например, СРЗП, по словам лидера партии Сергея Миронова, «будет предлагать все-таки «сдвинуть» шкалу Минфина от среднего класса в сторону сверхбогатых».

«Например, в концепции Минфина максимальная ставка в 22% предлагается на доходы от 50 миллионов рублей, то есть для самых богатых шкала остается фактически плоской. При этом снижается порог для ставки в 15% — с 5 млн до 2,4 млн рублей в год, идет расширение для среднего класса. Так давайте сделаем в соответствии с нашими инициативами ставку 25% на доходы от 500 млн, и не надо будет расширять», — сказал журналистам Миронов.

Предложения половинчатые, считают в КПРФ.

«Если говорить о прогрессивной шкале НДФЛ, очень скромное повышение ставки для доходов свыше 50 млн рублей — 22%. Мы предлагаем повысить до 30%», — сказал в ходе дискуссии депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов, отметив, что это даст дополнительно 0,5 трлн дополнительных доходов в бюджет.

Также предлагается увеличить НДС на товары из группы роскошных — «это сверхдорогие автомобили, украшения и тому подобное», сказал Щапов.

Предложения есть и у Минфина.

«Мы ко второму чтению готовы подготовить предложения, отработать вместе с депутатами по введению туристического налога, это даст дополнительные ресурсы органам местных бюджетов, органам местного самоуправления», — сообщил Силуанов на заседании.

Законопроект будет дорабатываться ко второму чтению, комитет Госдумы по бюджету и налогам ждет поправок до 28 июня, второе чтение законопроекта может состояться в начале июля.

Выплаты работающим родителям с детьми

Кроме того, Госдума также в первом чтении единогласно 401 голосом «за» приняла законопроект, который устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей.

Выплата будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства. Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

Граждане, которым положен такой вычет, имеют право подать заявление о его назначении с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Таким образом, с принятием закона граждане смогут обратиться за вычетом за 2025 год с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), предлагаемый законопроект коснется 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей. На его реализацию потребуется более 100 млрд рублей из федерального бюджета.