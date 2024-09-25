Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешена смена пола, передает корреспондент RTVI.

Инициативу поддержали 397 депутатов, один выступил против. «Возможно, кто-то ошибся, а может — президиум подсказывает, тут демократия, кто-то подозревает “Новых людей” в этом», — прокомментировал итоги голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин, анонсировав внесение поправок в законопроект ко второму чтению.

Поправки в Семейный кодекс предусматривают запрет на усыновление и опеку детей из России гражданам государств, где разрешена смена пола «путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола».

Кроме того, законопроект запрещает передавать детей из России на усыновление и под опеку в страны, где разрешена смена пола «путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства».

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что сейчас усыновлять и брать под опеку российских детей могут граждане 157 стран. Гражданам еще 35 стран это разрешено, только если они состоят в традиционных отношениях, добавила она. По ее словам, лидерами по усыновлению являются Италия, куда уезжают 67% всех усыновленных детей, и Испания, на Францию приходится 8% усыновлений, на Аргентину и Германию — 7% и 5% соответственно.

После принятия законопроекта возможности усыновлять и брать под опеку детей из России лишатся граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, которые Володин ранее перечислял в своем телеграм-канале.

Комитет Госдумы по защите семьи обратился в правительство с просьбой представить перечень стран, где разрешена смена пола, сообщила его председатель Нина Останина. «Перечень иностранных государств, территории, которые совершают недружественные действия, есть. А что касается законодательства о смене пола, перечня этих стран нет», — констатировала она.

Депутат Ирина Яровая предложила ко второму чтению законопроекта внести в него поправку, согласно которой Генпрокуратура, Минюст и МИД должны будут составить список стран с законодательно разрешенной сменой пола.

«И это будет очевидным, понятным шагом в определении для органов опеки, есть ли вообще правовые основания для постановки вопроса в судебном порядке и рассмотрения процедуры усыновления», — пояснила она.

В материалах к законопроекту отмечается, что действующие требования к иностранным усыновителям по ст. 165 Семейного кодекса не исключают возможность усыновления для граждан стран, где разрешено менять пол.

«Иностранный гражданин, усыновивший ребенка-гражданина России, после возращения на территорию государства своего гражданства уже может изменить пол, но самое страшное — может изменить пол и усыновленному ребенку, начав применение, например, гормонозаменительной терапии, что недопустимо», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ходе дискуссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») подчеркнула, что в России «смена пола невозможна, поэтому здесь даже нет повода для обсуждения». «Законы, устанавливающие смену пола, — это фактически законы о физическом насилии и причинении вреда жизни и здоровью человека», — заявила депутат.

По словам Володина, в предшествующие годы из России за границу были вывезены 120 тысяч детей. Кузнецова уточнила, что «за семь лет иностранцы усыновили 699 российских детей, их количество уменьшалось, но в 2018-19 годы [были усыновлены] 529 детей, в 2020-22 годы — 164 ребенка, а в 2023 году — шестеро детей».

В 2024 году, по словам зампреда Госдумы, процесс усыновления российских детей за рубеж был остановлен полностью. С 2023 года в России закрыты все представительства иностранных органов в сфере усыновления, оно идет через суд, и судебные инстанции принимают решения в соответствии с российским законодательством, подчеркнула Кузнецова.

Россия шла по пути подписания двусторонних договоров со всеми государствами, чьи граждане хотели бы стать усыновителями детей, но этот процесс застопорился на США, напомнила Останина.

«У нас заключены были договоры с Итальянской Республикой, с Испанией, дальше Франция, но как только дело дошло до США, то, к великому сожалению, они отказались подписывать этот договор. Это остановило нас», — рассказала глава думского комитета по защите семьи.

Говоря о рассматриваемом законопроекте, Останина выразила уверенность в том, что в плане законодательного регулирования «действующих норм вполне достаточно», поскольку контроль за усыновленными за границу детьми с российской стороны осуществляют посольства и консульские службы. «Понятно, что если это за рамками закона, то вряд ли кто-то сможет за этим уследить», — признала при этом депутат.

Если же, по словам Останиной, в России решат полностью запретить усыновление иностранцам, то это будет уже «предмет политической воли».