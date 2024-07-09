Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об изменениях в налоговой системе, передает корреспондент RTVI. Документ предусматривает изменения в шкале НДФЛ, вводит туристический налог, а также уточняет налоговую амнистию для малого бизнеса. За его принятие проголосовали 408 депутатов, один парламентарий воздержался.

Согласно законопроекту, для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.

Первоначально предполагалось, что изменения не коснутся выплат участникам военной операции. При обсуждении во втором чтении Госдума поддержала поправку, «с тем, чтобы прогрессия не касалась также и работающих северян, которые получают северные надбавки», рассказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Одновременно поддержанными изменениями предусматривается, что семьи с двумя и более детьми с невысокими доходами будут получать возврат из 13% уплаченного подоходного налога в размере 7%.

«То есть фактически они будут оплачивать лишь 6% подоходного налога. Вчера на встрече президента с многодетными семьями он дал поручение усовершенствовать механизм этой семейной выплаты. Сегодня мы эту поправку принимаем — это будет дополнительная льгота для семей с детьми», — пояснил Жуков.

Госдума поддержала поправки, согласно которым налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО увеличивается до 18 тысяч рублей, на этапе первого чтения предусматривалось 6 тысяч рублей.

Также во втором чтении приняты поправки, выравнивающие налоговые ставки для операций с цифровыми финансовыми активами и ставки для операций с ценными бумагами — при доходе до 2,4 млн рублей в год — 13%, свыше этой суммы — 15%.

Что касается налога на прибыль, то в первом чтении принята поправка, которая увеличивает его для предприятий с 20% до 25%, ко второму чтению поддержаны изменения.

«Одновременно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль, как и просил бизнес. Вводятся достаточно серьезные вычеты и льготы для IT-компаний — во втором чтении принята поправка, согласно которой до 2030 года будет действовать ставка в размере 5% для налога на прибыль [первоначальная редакция ограничивала эту ставку 2027 годом. — прим. RTVI). Одновременно регионы получают право дополнительно снижать ставку налога на прибыль для высокотехнологичных малых компаний», — рассказал Жуков журналистам.

Кроме того, Госдума при обсуждении во втором чтении уточнила механизм амнистии для малых компаний, которые путем дробления уходили от уплаты более высоких налогов.

«Предложен более мягкий механизм перехода из категории малых и средних предприятий в категорию тех, которые уплачивают налог на прибыль и остальные налоги в обычном порядке», — сказал Жуков.

При обсуждении поправок Госдума приняла норму о преобразовании курортного сбора в туристический налог. Как следует из законопроекта, ставка налога будет расти постепенно: начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года, причем прописывается, что с 2029 года и далее рост ставки не предполагается, она должна быть не выше 5%.

«Налоговые ставки могут быть дифференцированы с учетом сезонности и (или) категории средства размещения», — говорится в поправках. Планируется, что налог будет зачисляться в бюджеты муниципалитетов. Ряд категорий граждан освободят от такого налога — в частности, от налога освободят героев Советского Союза и Российской Федерации, героев труда, участников и инвалидов ВОВ, участников военной операции, ветеранов и инвалидов боевых действий.

Всего ко второму чтению законопроекта о модернизации налоговой системы поступило 225 поправок, к принятию рекомендовано 78 поправок, к отклонению — 109 поправок, 38 отозваны авторами, привел данные во время заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Третье чтение законопроекта пойдет 10 июля.