Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о лишении прав на срок до 1,5 лет за использование специальных устройств для того, чтобы скрыть номера автомобилей, передает корреспондент RTVI.

Проектом вводится наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации этих знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть. За такое правонарушения предусматривается лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет.

Аналогичное наказание устанавливается за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, также под повышенные санкции подпадут и те, кто регулярно закрывает номера машин.

«Это краска, грязь, материя, бумага — вы это видели на парковках. <… > Видели, как у дорогих ресторанов стоят «Майбахи», дешевых машин я что-то не видел», — уточнил замглавы МВД Игорь Зубов в ходе обсуждения законопроекта 10 июля. Он подчеркнул, что принятие закона «имеет важное антикриминальное и антитеррористическое значение».

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, в России отмечается рост числа водителей, которые скрывают номера или ездят вообще без них. По данным МВД, в 2018 году выявлено 70 тысяч таких правонарушений, в 2019 году — 80 тысяч, 2020 году — 93 тысячи, в 2021 году — 110 тысяч, в 2022 году — 102 тысячи, в 2023 году — 111 тысяч.

Во время обсуждения парламентарии высказали опасение, что закон открывает широкое поле для коррупции.

«Мы здесь ведь пишем о конкретных действиях. Это умышленные действия, направленные на изменение номеров или возможность считывания знаков. Если водитель специально замазал грязью, а этим пользуются очень многие по федеральной трассе, чтобы не попадать под эти камеры, то, ну, наверное, он должен подпадать под эту историю. Практика покажет», — отметил Зубов.

Он рекомендовал водителям осматривать машину перед началом движения. «Коррупциогенные факторы присутствует во всей нашей жизни», — подчеркнул замглавы МВД.

Сейчас за езду со скрытыми номерами предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев, рассказал депутат Госдумы Николай Брыкин во время заседания.

По его словам, законопроект будет доработан ко второму чтению, планируется уточнить штрафные санкции.