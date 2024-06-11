Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о наказании за участие в любых нежелательных организациях, в том числе тех, чьими учредителями или участниками являются государственные органы иностранных государств, сообщает корреспондент RTVI.

Базовый законопроект устанавливает возможность признания нежелательной в России деятельности иностранных организаций, в том числе с государственным участием.

Другими поправками предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слово «неправительственная». Таким образом, закрепляется, что санкции за участие в работе иностранных НПО, признанных в России нежелательными, будут применяться к участию в любых нежелательных зарубежных организациях. При этом само наказание в соответствующих статьях КоАП и Уголовного кодекса не меняется.

Штрафные санкции по КоАП предусмотрены в размере максимум до 100 тыс. рублей.

Если лицо уже было оштрафовано или имеет судимость за участие в работе нежелательной организации, ему будет грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или лишение свободы до четырех лет.

За сбор средств или оказание финансовых услуг для обеспечения деятельности всех признанных нежелательными в России иностранных организаций грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет.

Кроме того, за организацию деятельности любой иностранной или международной организации, признанной в России нежелательной, срок лишения свободы составляет до шести лет.

«Правовой пробел в законодательстве необходимо устранить, чтобы исключить возможность вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их — вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», — сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во втором и в третьем чтениях пакет законопроектов может быть принят до конца весенней сессии Госдумы, то есть до августа, пояснили RTVI в комитете Госдумы по безопасности, а также в комитете Госдумы по госстроительству.

«Мы считаем, что неважно, кем создана организация, но если она наносит вред и представляет угрозу для безопасности, основ конституционного строя и обороноспособности нашей страны, она должна быть выдворена из России. Фактов деструктивной деятельности таких организаций комиссией Госдумы по расследованию иностранного вмешательства накоплено немало», — заявил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он также обратил внимание на то, что механизм признания деятельности иностранных и международных НПО нежелательной в России уже отработан и расширение круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными, не потребует дополнительной подготовки.

По словам Пискарева, «сегодня в реестре зафиксировано 166 нежелательных зарубежных НПО, антироссийская деятельность которых фактически доказана: и вмешательство в выборы, и угроза национальной безопасности, и угроза конституционному строю».