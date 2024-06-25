Госдума единогласно — 411 голосами — приняла в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент RTVI.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году, но, согласно поправкам, с 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, решение затронет 7,87 млн человек.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Андрей Исаев пояснил, каким образом будет осуществляться индексация пенсий по инфляции.

«Ведь у работающих пенсионеров, по сути дела, есть как бы два размера пенсии: один, который был заморожен, в который не входили индексации, и другой, который номинально учитывается в Пенсионном фонде — там существует и в котором учтены все индексации. Индексация пенсий по инфляции работающим пенсионерам будет осуществляться от максимального размера. То есть гипотетически предположим, пенсионер с 2016 года работы, пенсия у него была 20 тыс. руб., номинально у него накопилось в Пенсионном фонде уже со всеми индексациями 30 тыс. руб., если мы, предположим, условно инфляция 10% — для простоты счета, с 1 февраля следующего года его пенсия будет увеличена не на 2 тыс., а на 3 тыс. руб., исходя из максимального размера», — привел пример он.

По его словам, «как и сейчас, работающие пенсионеры смогут получить полную сумму пенсии, полный размер, с того момента, когда прекратится их трудовая деятельность».

«Никуда не пропадают те индексации, которые осуществлялись в этот период — с 2016 года. Они все учтены в новом размере их пенсии, которые они начнут получать по завершению трудовой деятельности», — пояснил депутат.

Законопроект также «окончательно закрепляет в страховой системе валоризацию пенсий советским пенсионерам, дореформенным пенсионерам, как их еще называют, которая была осуществлена в 2009 году», сказал Исаев. По его словам, «она становится полноценной частью страховой системы, неотъемлемой частью пенсии этой категории пенсионеров».

Отвечая на вопросы парламентариев относительно размеров пенсий, Исаев подчеркнул, что «пенсия — это не банковский вклад, а социальное пособие».

В свою очередь, говоря о размере прибавки, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что у каждого размер пенсий индивидуален. «Но мы для себя определяли, что среднее — подчеркиваю — среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — заявила Голикова.

Законопроект целей сохранения кадров не достигнет, заявила журналистам депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия Роста»).

«Работающие пенсионеры, кто может себе позволить, начнут увольняться и пересчитывать пенсию. Вернуться ли они снова на работу, а если вернуться, то придут ли на прежнее рабочее место, большой вопрос. Кроме того, есть опасения, что этот вариант самостоятельного перерасчета и возвращения замороженных индексаций будет либо закрыт, либо осложнен, поскольку в проекте закона исключается норма о восстановлении выплаты пенсий с учетом примененной индексации после возобновления работы», — сказала Дмитриева.

Вместе с тем законопроект потребует существенных расходов. По предварительным расчетам, потребуется 96,5 млрд рублей в 2025 году, 177 млрд рублей в 2026 году и 260 млрд рублей в 2027 году, отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Во втором и в третьем чтении законопроект Госдума примет в среду, 26 июня, сообщил на заседании глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

О возобновлении индексации пенсий работающих россиян 7 июня заявил президент России Владимир Путин. С таким предложением к нему обратился губернатор Петербурга Александр Беглов на полях ПМЭФ. Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия».