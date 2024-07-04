Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому конфискованное оружие по упрощенной процедуре будет направляться в зону военной операции на Украине, передает корреспондент RTVI.

Порядок передачи такого оружия и патронов определит правительство, администрировать механизм будет Росгвардия.

«На хранении в МВД и Росгвардии находится более 250 тыс. единиц изъятого или сданного собственниками оружия. Более 70 тыс. единиц подлежит уничтожению. Это оружие может быть применено в зоне специальной военной операции», — сказал в ходе обсуждения законопроекта депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат Михаил Делягин предложил направлять на фронт «любой конфискат», а не только оружие.

«У нас российское государство конфискует очень много имущества. У разного рода преступников конфискуют автомобили, внедорожники, разного рода компьютеры, программные средства, те же самые рыболовные сети, которые тоже спасают жизни. Давайте весь конфискат, какой есть, направим на помощь фронту. Потребности фронта очень разнообразны», — отметил он.

По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного, закон может быть принят во втором и в третьем чтениях до августа.