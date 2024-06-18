Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи энергетических напитков детям, передает корреспондент RTVI. 404 парламентария проголосовали «за», один — «против» и один воздержался.

Проект был внесен в Госдуму в январе депутатами всех фракций во главе с Ниной Останиной. Документом предлагается ввести в законодательство понятие «безалкогольный тонизирующий напиток». Он определяется как «безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе». Таким образом, законопроект не запрещает кофе с витаминными добавками.

Поправками прописывается, что не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним. В случае возникновения у продавца сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать документ, позволяющий установить возраст, например паспорт. Кроме того, запрещается розничная торговля безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в потребительской таре объемом более 500 мл.

Ограничение предельного объема потребительской упаковки безалкогольных тонизирующих напитков до 500 мл «соответствует текущим условиям рынка, так как основной объем такой продукции поставляется в таре до 500 мл», заявила первый зампред профильного комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина во время дискуссии в Госдуме 18 июня. Она также обратила внимание на то, что следует запретить любую продажу энергетиков несовершеннолетним на территории России, а не только розничную, как предполагается поправками.

«Борьба за здоровье наших маленьких граждан была бы еще более эффективной, если бы мы также обязали производителей напитков наносить на упаковку предупредительную надпись о вреде чрезмерного употребления энергетиков, причем такого размера, когда можно будет легко прочитать, а не искать ее с увеличительным стеклом, а также ввели бы обязательную маркировку таких напитков в системе «Честный знак», позволяющей отслеживать весь путь продукции — от производителя до конечного покупателя», — сказала она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вести штрафы за продажу таких напитков несовершеннолетним. За основу при разработке этих изменений решено взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий — вплоть до уголовной ответственности.

«Родители ждут принятия решений. Мы с вами должны исходить из того, что энергетики замаскировали под такой невинный напиток, приносящий якобы пользу, но только не вред, и сердечные заболевания детей, и другие болезни. Это все провоцирует энергетики, они доступны. Наша задача взрослых людей — защитить маленьких, тех, кто не понимает. Конечно, прекратить рекламу, ввести ответственность, жесткую ответственность за продажу несовершеннолетним», — сказал Володин во время обсуждения.

Шесть стран уже полностью запретили продажу энергетиков, отметила Останина, подчеркнув, что принимаемый Госдумой законопроект — «решение половинчатое», но «это первый шаг».

Володин поручил проработать запрет продажи энергетиков в буфетах и магазине, которые находятся в зданиях палаты парламента. «И предложение: давайте с вами запретим продажу энергетиков в думских буфетах, магазинах, начнем с себя. А потом надо разобраться, кто их там попивает, эти энергетики, а потом в зал приходит или готовит законопроекты», — сказал он.