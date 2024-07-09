Госдума приняла во втором чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, передает корреспондент RTVI. Законопроект единогласно поддержали 407 депутатов.

Выплату получат семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в том регионе, где проживает заявитель.

При обсуждении законопроекта во втором чтении была принята поправка о первоочередном исчислении семейной выплаты. Поправка была оперативно подготовлена по поручению президента России Владимира Путина.

Глава государства поручил установить, что семейная налоговая выплата будет осуществляться до того, как произведут другие вычеты — имущественные, на образование и здравоохранение.

«Вчера президент поставил точку. Выплата ни на какие вычеты по налогу на доходы физлиц влиять не может», — пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе дискуссии 9 июля.

Парламентарии закладывают «некие рамки с учетом возможного увеличения прожиточного минимума в регионах, сегодня по существующим критериям — 7% от полученной суммы исчисленного НДФЛ, но возможен существенный рост», рассказала журналистам депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Третье чтение законопроекта запланировано на 10 июля.