Госдума приняла во втором чтении поправку, предусматривающую введение для мигрантов минимального срока в три года нахождения в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке, передает корреспондент RTVI.

В первом чтении законопроект был принят с формулировкой, что минимальный срок нахождения в браке составляет два года. Однако ко второму чтению палата парламента поддержала поправку председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы профильного комитета Леонида Калашникова об увеличении минимального срока нахождения в браке до трех лет.

«Этот срок подтверждает серьезность намерений создать семью», — отметил в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Сейчас разрешение на временное проживание может получить иностранец, состоящий в браке с гражданином России. Такой подход породил рост фиктивных браков с целью получения миграционного статуса для свободного въезда в страну, сказал Калашников.

Володин привел данные МВД, согласно которым только с 2021 года было заключено более 4,3 тыс. фиктивных браков. Фактически их в разы больше, допустил спикер Госдумы.

Вторая принятая поправка этих же авторов направлена на борьбу с так называемым фиктивным отцовством или материнством. Устанавливается, что получить вид на жительство (ВНЖ) после усыновления ребенка, который является гражданином России, без вступления в брак можно будет также только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства, если это будет доказано через суд.

«Мы осложняем путь брачным аферистам, которые платят женщинам», — отметил Володин.

По его словам, предложенные нормы помогут предотвратить получение РВП и ВНЖ в России путем мошеннических действий и схем.