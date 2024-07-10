Госдума в итоговом, третьем чтении единогласно приняла закон, вводящий пятиступенчатую прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также повышающий до 25% налог на прибыль для бизнеса, передает корреспондент RTVI. Документ поддержали 409 депутатов Госдумы.

Согласно законопроекту, минимальная ставка НДФЛ в 13% устанавливается при доходах до 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год); 15% — для части дохода в диапазоне 200-416,7 тыс. рублей в месяц (2,4—5 млн рублей в год); 18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн рублей в месяц (5—20 млн рублей в год); 20% — для части дохода в диапазоне 1,67-4,17 млн в месяц (20—50 млн рублей в год); 22% — при доходах свыше 4,17 млн рублей в месяц (50 млн рублей в год).

Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами.

Для участников СВО и получающих «северные надбавки», согласно законопроекту, будут действовать нынешние ставки НДФЛ, то есть 13% при доходе до 5 млн рублей и 15% при превышении этого порога.

Поправками также устанавливается, что сдавшим норму ГТО будет доступен налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей за год.

Ставка налога на прибыль организаций будет повышена с действующих 20% до 25%. Для стимулирования капиталовложений крупного бизнеса предусмотрен федеральный инвестиционный налоговый вычет, в рамках которого инвестор может вернуть не более 5 процентных пунктов федеральной части налога на прибыль (из 8% в 2025—2030 годах, 7% после).

Для малого бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН), будет расширен порог доходов с действующих 265,8 млн до 450 млн рублей. Вместе с тем компании на УСН с доходами выше 60 млн рублей в год обяжут платить налог на добавленную стоимость (НДС).

Предусматривается и проведение налоговой амнистии за дробление бизнеса.

Вместо курортного сбора, действовавшего в режиме эксперимента в некоторых регионах, в Налоговом кодексе вводится понятие «туристический налог». Решение о введении такого налога будут принимать муниципалитеты. В 2025 году ставка туристического налога должна составлять не более 1% и затем может повышаться на 1 п.п. до 2029 года, но не выше 5%. Минимальный размер налога устанавливается в размере 100 рублей в сутки.

Кроме того, уточняется размер ряда госпошлин. Например, пошлина за расторжение брака увеличится с 650 до 5 тыс. рублей — с каждого из супругов.

Запланировано повышение налогообложения дорогостоящей недвижимости, речь идет о недвижимости стоимостью выше 300 млн рублей. Согласно принятым поправкам, регионы смогут повысить налоговые ставки по налогу на дорогостоящее имущество организаций и налогу на имущество физических лиц — до 2,5%, по земельному налогу — до 1,5%.

Работа парламентариев на принятии поправок в Налоговый кодекс не заканчивается. «Мы должны обеспечить стабильность налогового законодательства, то есть то поручение, которое дал президент, это зависит от нас с вами. Мы будем постоянно мониторить практику правоприменения этого закона и в случае необходимости будем докручивать все вопросы, которые возникают в сфере администрирования этого закона», — заявил в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

Сейчас главное будет эти ресурсы «справедливо направить на реализацию задач, которые поставил президент», подчеркнул в свою очередь глава Минфина Антон Силуанов, говоря о подготовке федерального бюджета на 2025-2027 годы.