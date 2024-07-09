Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла проект федерального закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в космической деятельности. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента еще в марте внесли сенаторы Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков совместно с Минэкономразвития, говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении RTVI.
В частности, изменения могут быть внесены в законы «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ».
Новый законопроект предлагает закрепить возможность финансирования космической деятельности в соглашениях о ГЧП и концессиях.
Кроме того, предполагается возможность передачи космических аппаратов и объектов космической инфраструктуры, созданных в рамках концессионного соглашения или соглашения о ГЧП, частным инвесторам.
Исключением станут лишь те объекты космической инфраструктуры, которые являются государственной и муниципальной собственностью, которую эксплуатирует Минобороны или госкорпорация «Роскосмос».
Предполагается, что механизмы ГЧП будут применяться в проектах по обеспечению широкополосного доступа в интернет и дистанционному зондированию Земли в рамках изучения потоков парниковых газов.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко, нововведения помогут снизить зависимость космической отрасли от бюджетного финансирования и дадут ей хороший стимул для развития.
В начале июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии призвал Госдуму ускорить принятие законопроектов по ГЧП в космосе.
Тогда глава государства отметил, что частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).