Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла проект федерального закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в космической деятельности. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента еще в марте внесли сенаторы Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков совместно с Минэкономразвития, говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении RTVI.

В частности, изменения могут быть внесены в законы «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ».

Новый законопроект предлагает закрепить возможность финансирования космической деятельности в соглашениях о ГЧП и концессиях.

Кроме того, предполагается возможность передачи космических аппаратов и объектов космической инфраструктуры, созданных в рамках концессионного соглашения или соглашения о ГЧП, частным инвесторам.

Исключением станут лишь те объекты космической инфраструктуры, которые являются государственной и муниципальной собственностью, которую эксплуатирует Минобороны или госкорпорация «Роскосмос».