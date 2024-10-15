Госдума в итоговом, третьем чтении единогласно приняла закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России — его поддержали 407 депутатов, передает корреспондент RTVI.

Парламентарии обратили внимание на то, что практика фиктивных браков и усыновления детей, которые родились без участия приехавшего в Россию мигранта, стала очень распространенной.

«У меня еще более тревожная статистика: 47% получаемых документов в упрощенном порядке — только благодаря вот этому пробелу в нашем законодательстве», — сказала глава думского комитета по защите семьи Нина Останина на заседании.

Она также заявила о необходимости поставить точку «на пути злоупотребления тем гостеприимством, которое мы оказываем тем гражданам, которые приезжают к нам сюда кто-то в поисках работы, кто-то для того, чтобы каким-то образом решить свою судьбу, но, во всяком случае, улучшить положение свое и своей семьи».

«Но нам очень хочется, чтобы мы тоже все понимали, что, во-первых, вот такого рода факты получения гражданства за счет фиктивных браков вообще унизительны для самого института семьи. У нас 2024 год вообще объявлен в нашей стране Годом семьи, а в основе этих браков все-таки не взаимные чувства, а в основе этих браков исключительно корыстный интерес», — отметила Останина.

Она добавила, что «русское терпение и гуманизм не следует принимать как слабость».

Что разрешает и запрещает принятый закон

Принятым законом устанавливается, что право получить разрешение на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее трех лет в браке с гражданином России, постоянно проживающим на ее территории.

Право получить вид на жительство в упрощенном порядке предоставляется иностранцу, имеющему ребенка, состоящего в гражданстве России и постоянно проживающего в ней, другой родитель которого имеет российское гражданство, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории страны данного иностранного гражданина с таким ребенком или матерью (отцом) такого ребенка не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.

На ВНЖ в упрощенном порядке может также претендовать иностранец, который является единственным родителем (усыновителем) ребенка, состоящего в российском гражданстве и постоянно проживающего в России.

При этом разрешение на временное проживание и вид на жительство иностранца, имеющего ребенка-гражданина России, постоянно проживающего на ее территории, аннулируются в случае, если вступившим в законную силу решением суда иностранный гражданин лишен родительских прав или ограничен в родительских правах в отношении такого ребенка, либо отменено усыновление, либо сведения о данном иностранном гражданине исключены из записи акта о рождении ребенка.

В ходе обсуждения закона глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что правоохранительные органы обращают внимание на ситуации, «когда иностранные граждане, которые совершили правонарушения даже преступления, выезжая за границу, меняют фамилии, несколько букв, получают новые документы и, уезжая обратно, не проходя процедуру сдачи отпечатков пальцев, находятся здесь на полулегальном положении».

Подводя итоги, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что «работа над совершенствованием миграционной политики продолжается».