Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о запрете пропаганды наркотиков в искусстве, в том числе в литературе и кино, а также в СМИ и интернете, передает корреспондент RTVI. Нормы вступят в силу с сентября 2025 года.

Законопроектом вводится наказание за пропаганду наркотиков, в том числе за распространение произведений литературы и искусства, в которых есть информация о наркотиках, психотропных веществах, растениях, содержащих наркотические вещества. За первый случай пропаганды предусмотрен административный штраф (до 30 тыс. руб. для граждан, для юрлиц — до 1,5 млн руб.). За повторное нарушение — уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

Предусмотрена также конфискация продукции за распространение информации о наркотиках.

При этом будет действовать преюдиция для граждан — физлиц не будут штрафовать при первом нарушении, им вынесут предупреждение. Кроме того, согласно принятым поправкам, уголовная ответственность будет наступать в случае, если было два административных нарушения в течение года.

Не подпадают под пропаганду наркотиков произведения литературы и искусства, в которых наркотические средства и психотропные вещества «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Однако эти произведения не должны содержать информацию о допустимости, привлекательности наркотиков либо необходимости их незаконного потребления.

Новый запрет не распространяется и на специализированные медицинские и фармацевтические издания, на научные и учебные издания, в том числе аудиовизуальные произведения, не содержащие информацию о допустимости, привлекательности либо необходимости незаконного потребления наркотиков. Информация о наркотических средствах в таких изданиях должна содержаться «исключительно в целях и объеме, необходимых для осуществления научной и образовательной деятельности».

Если произведения литературы и искусства, в которых наркотические средства и психотропные вещества составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла, находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Вступление в силу законов внесенной новой поправкой перенесли с июня 2025 года на сентябрь 2025 года.

«Мы перенесли сроки вступления на 1 сентября 2025 года. Необходимо подготовить подзаконные акты, и Минкультуры, МВД и Минздраву нужно подготовиться», — пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.