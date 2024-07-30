В России запрещаются треш-стримы, их участников и организаторов будут штрафовать на сумму до 1 млн рублей, а сам факт трансляции станет отягчающим вину обстоятельства по десяти статьям Уголовного кодекса. Такие законы Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях, передает корреспондент RTVI.

Предусматривается, что треш-стримы будут отнесены к информации, запрещенной к распространению в России. К треш-стримам относится «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений», следует из поправок.

Генеральный прокурор России или его заместители инициируют блокирование доступа к такой информации путем обращения в Роскомнадзор.

Для организаторов и участников треш-стримов поправками в КоАП вводятся штрафы на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Предусмотрено также изъятие оборудования для ведения трансляций.

Кроме того, ведение таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Треш-стримы в СМИ или интернете будут считаться отягчающим обстоятельством при совершении таких преступлений, как:

— убийство;

— умышленное причинение тяжкого, средней тяжести, легкого вреда здоровью;

— побои;

— истязание;

— угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью;

— похищение человека;

— незаконное лишение свободы;

— использование рабского труда.

Во время обсуждения глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн особо обратил внимание на то, что новые нормы не коснутся журналистов.

«Смогут ли журналисты продолжать выполнять свою работу, если они что-то покажут или что-то процитируют? Да, однозначный ответ — смогут, потому что работа журналиста в данном случае будет обусловлена не его желанием распространить эту информацию или материалы из хулиганских или иных побуждений, а журналист делает свою работу и привлекает внимание общества к существующей социально значимой и актуальной проблеме», — сказал он.

Кроме того, под законодательство о запрете треш-стримов не подпадают «произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также фото-, видеоматериалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами», следует из поправок в КоАП и УК.