Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильм, если в нем есть материалы, пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Как передает корреспондент RTVI, закон поддержали 390 депутатов Госдумы.

Ко второму чтению закон был доработан. Например, раньше онлайн-кинотеатры были обязаны получать прокатные удостоверения в Минкульте на все проекты в своих библиотеках, включая лицензионные. Однако во втором чтении закона парламентарии уточнили: если Минкульт откажет в выдаче удостоверения или отзовет его, Роскомнадзор сможет потребовать от аудиовизуальных сервисов удалить соответствующий контент.

Кроме того, в перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения теперь включено наличие материалов, которые отрицают или дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Если в фильмах без прокатного удостоверения будут обнаружены материалы, дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности, то Минкульт передает заключение по этому поводу Роскомнадзору, а тот связывается с цифровыми платформами. Распространение такого контента должно быть прекращено в течение суток.

Помимо этого, согласно принятой поправке, владельцы соцсетей также будут обязаны реагировать на предписания Роскомнадзора, подкрепленные заключением Минкультуры. Доступ к такому контенту соцсети должны будут ограничить.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что из инициативы о защите традиционных ценностей в киноиндустрии исключили обязательное требование о получении прокатных удостоверений на контент видеосервисов. Но вместо этого было введено новое основание — что Минкульт должен выдавать заключение о наличии в контенте материалов, которые дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание.