Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ограничивающий арест беременных и единственных родителей малолетних детей или детей-инвалидов, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 354 депутата, один парламентарий воздержался при голосовании.

«Речь идет об ограничении применения меры пресечения в виде заключения под стражу к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера: женщины, у которых есть малолетние дети, и лица, страдающие тяжелыми заболеваниями», — пояснила первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина на заседании.

Законопроект с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) в июне 2023 года внес в Госдуму Верховный суд России. Сейчас несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого можно заключить под стражу при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях такая мера может быть применена и при преступлениях средней тяжести.

Принятый закон предполагает, что несовершеннолетнего, беременную женщину, а также единственного родителя (усыновителя) малолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью можно будет заключать под стражу лишь в случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

В отдельных случаях их могут заключить под стражу при подозрении в преступлении средней тяжести — если было применено насилие или угроза его применения. К исключительным обстоятельствам также относятся нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие места жительства на территории России, сокрытие от следствия или суда, неустановленная личность подозреваемого.

Кроме того, лица с тяжелыми заболеваниями, включенными в утвержденный правительством перечень, не могут быть заключены под стражу. При этом наличие заболевания должно быть подтверждено медицинскими документами.

Также устанавливается перечень преступлений средней тяжести, за которые возможен арест вне зависимости от наличия факта насилия. К таким преступлениям относятся:

неустановленная личность подозреваемого,

публичное оправдание терроризма,

распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России,

приведение в негодность объектов жизнеобеспечения,

незаконное проникновение на охраняемый объект.

Дополнительно предлагается распространить норму на ряд преступлений в сфере миграции, преступлений, направленных против государственной власти, за злоупотребления полномочиями в сфере гособоронзаказа, незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия, за нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ, за преступления в сфере компьютерной безопасности.

Закон не нужен, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.