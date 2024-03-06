В Госдуме предложили освобождать заключенных за службу в Вооруженных силах России. Соответствующий законопроект депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение 6 марта.

Согласно документу, предлагается погашать судимость и освобождать от уголовной ответственности граждан, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Поправки в закон касаются заключенных, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. При этом на судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, экстремизм и диверсии помилование распространяться не будет.

Авторами законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как рассказал Клишас в своем телеграм-канале, согласно предложенным поправкам, поводом для условного освобождения могут быть государственная награда, полученная в период прохождения военной службы и увольнение со службы по состоянию здоровья или возрасту. Кроме того, законопроектом предусмотрено погашение судимости в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.

Следить за поведением освобожденных будет командование воинской части. Если бывший заключенный совершит новое преступление во время прохождения службы, то ему будет назначено наказание по совокупности приговоров.

В июне 2023 года правительство поддержало изменения в правовых гарантиях для заключенных, подписавших контракт с Минобороны России, документ носил временный характер. Новый законопроект предполагает закрепить уже опробованный механизм освобождения заключенных, а также будет действовать в отношении тех, кто находится под следствием.