Госдума единогласно приняла во втором и в третьем чтениях закон о воссоздании следственных изоляторов в системе ФСБ, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 404 депутата.

Документ передает в ведение спецслужбы следственные изоляторы центрального подчинения от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В связи с этим органы ФСБ наделяются некоторыми полномочиями для реализации новых норм, пояснил зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев во время обсуждения.

В частности, ФСБ сможет определять требования к помещениям для свиданий подозреваемых и обвиняемых с их защитниками, заключать с зарегистрированными централизованными религиозными организациями соглашения о взаимодействии, доставлять и конвоировать подозреваемых, обвиняемых и осужденных для участия в следственных действиях, судебном разбирательстве; охранять указанных лиц и так далее, следует из текста закона.

Также ФСБ получает полномочия объявлять лицам, находящимся в СИЗО и на прилегающих к ним режимных территориях, официальные предостережения о недопустимости антиобщественного поведения и действий, которые создают условия для совершения преступлений и административных нарушений.

В законопроекте учтен единый правовой статус подозреваемых, обвиняемых и осужденных, независимо от места их содержания. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно закону, обвиняемых в преступлениях против безопасности государства будут содержать в отдельных изоляторах, подведомственных ФСБ, рассказал журналистам глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Это позволит повысить эффективность расследования уголовных дел такой категории и гарантированно оградить подследственных шпионов и террористов от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений», — пояснил парламентарий.

Кроме того, по его словам, такая мера «поможет пресечь попытки иностранных разведок и террористических организаций устанавливать связь со своими агентами, препятствовать ведению следствия и вовлекать их в дальнейшую подрывную деятельность».

Депутат отметил, что после смены власти на Украине в 2014 году и особенно после начала военной операции разведывательная и подрывная деятельность иностранных спецслужб и подконтрольных им террористических и экстремистских сообществ против России «кратно активизировалась».

«За 10 лет (с 2015 по 2024 год) в три раза увеличилось количество возбужденных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме. Количество подозреваемых и обвиняемых по таким делам, содержащихся под стражей, выросло в четыре раза, и принятие закона — это адекватная реакция государства на существующие угрозы в сфере безопасности», — заявил Пискарев.

В связи с вступлением в 1996 году в Совет Европы Россия обязалась передать управление всеми пенитенциарными учреждениями и надзор за исполнением наказаний Министерству юстиции, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для выполнения этого обязательства следственные изоляторы органов безопасности в соответствии с указом президента №796 от 12 июля 2005 года «О дополнительных гарантиях обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» были переданы в уголовно-исполнительную систему.

В 2022 году Россия прекратила членство в Совете Европы и в сейчас не связана с ним какими-либо обязательствами, отметили авторы закона.