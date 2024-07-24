Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому изъятое огнестрельное оружие, подлежащие утилизации, будет передано на нужды военной операции на Украине, передает корреспондент RTVI.

Речь идет об оружии и патронах, которые обращены в государственную собственность или добровольно сданы собственниками и которые по действующим нормам подлежат уничтожению Росгвардией.

«Мы разработали самый простой и эффективный правовой механизм, который дает возможность Росгвардии не уничтожать, а передавать Министерству обороны это оружие и патроны к нему войскам национальной гвардии, другим государственным военизированным организациям», — рассказал депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Отдельно он обратил внимание на то, что «в зону боевых действий будет направляться огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами, снаряженными дробовыми снарядами, которые, как показывает время и опыт ведения специальной военной операции, наиболее эффективны при повреждении, уничтожении, пресечении функционирования беспилотных летательных аппаратов».

Депутат Александр Хинштейн во время дискуссии 24 июля заявил, что сейчас из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тыс. единиц, но утилизировано благодаря закону не будет.