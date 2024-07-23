Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому нежелательными могут быть признаны любые зарубежные организации, в том числе те, где учредителями или участниками являются государственные органы иностранного государства, передает корреспондент RTVI.

Раньше эта норма касалась лишь зарубежных неправительственных организаций, но необходимо исключить любую возможность иностранным организациям вмешиваться во внутренние дела России, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Принятые сегодня законы направлены на повышение безопасности и защиту суверенитета», — отметил он.

Госдума также во втором и в третьем чтениях приняла поправки в КоАП и УК, которыми устанавливается ответственность для тех, кто сотрудничает с нежелательными организациями. За участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы.