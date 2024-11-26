Государственная дума 26 ноября во втором и в третьем чтениях приняла законопроект о штрафах за нарушения при выгуле и содержании животных. Об этом сообщает корреспондент RTVI. Депутаты приняли решение единогласно — 388 проголосовали «за».

За нарушения правил выгула собак и других домашних животных гражданам грозит штраф до 3 тыс. рублей, должностным лицам — до 15 тыс. рублей, организациям — до 30 тыс. рублей. Штраф ждет тех, например, кто выгуливает собаку без намордника и поводка. Также наказание последует за нахождение животного на детской или спортивной площадке.

Дела о таких нарушениях будут рассматривать органы исполнительной власти регионов, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными.

Законопроект внесла в Госдуму в декабре 2021 года Московская областная дума. В первом чтении документ был рассмотрен 24 сентября 2024 года и принят единогласно, 349 голосами «за”. В первоначальной версии предлагалось дополнить КоАП новой статьей. По ней несоблюдение требований к содержанию домашних животных могло бы повлечь предупреждение или административный штраф до 1,5 тыс. рублей для граждан и до 5 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей. За повторное нарушение предлагалось ввести штраф для граждан в размере до 3 тыс. рублей и для индивидуальных предпринимателей — до 10 тыс. рублей.

Ко второму чтению законопроект был расширен.

В поправках депутаты уточнили, что административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, «если нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц».

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных может стать эффективной предупредительной мерой и уменьшить количество нарушений закона в этой области», — заявлял журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.