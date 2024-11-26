Госдума приняла в первом чтении проект закона о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий, передает корреспондент RTVI.

Как следует из данных на странице документа на сайте Госдумы, его подготовила Ярославская областная Дума. Проект был зарегистрирован в конце августа, получив перед этим поддержку правительства. На заседании нижней палаты парламента 26 ноября законопроект представил зампред Ярославской облдумы Антон Капралов.

Как сообщает корреспондент RTVI, во время обсуждения депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов спросил Капралова, как предлагается обращаться к жителям Ростова Великого. «Ростовцы и ростовны», — ответил тот.

Жителей Ростова Ярославской области называют как «ростовцами», так и «ростовчанами». Жителей Ростова-на-Дону — только «ростовчанами».

Согласно пояснительной записке к документу, «старинному русскому городу» предлагается вернуть название, «широко известное в прошлом и настоящем». Отмечается, что Ростов был впервые упомянут в летописи 862 года, при этом в летописи XII века он назывался Ростов Великий, как и в Ипатьевской летописи конца XIV — начала XV веков.

«В XIX веке определение “Великий” прочно закрепилось за Ростовом как за древним русским городом с богатой духовной историей и культурой», — говорится в записке.

Авторы законопроекта называют город «важнейшим очагом формирования Российской государственности», а также «первой столицей» Северо-Восточной Руси, поясняя, что в X — XI веках там находилась «резиденция наместников Киевских князей».

Инициаторы закона также указывают на «исключительную культурно-историческую и политическую значимость» Ростова и «неоспоримое свидетельство его величия», а также заявляют, что это должно быть отражено в названии города.

В пояснительной записке отмечается, что предложения о переименовании Ростова неоднократно поступали от местной общественности, и что по результатам опроса в 2023 году эту идею поддержали 58% жителей города.

В сопроводительных документах к законопроекту также сообщается, что все работы по переименованию Ростова в Ростов Великий будут оплачены из бюджета Ярославской области. Инициаторы уверяют, что изготовление новых вывесок, печатей, штампов и бланков не потребует дополнительных средств из федеральной казны.

Идею переименования Ростова областные власти начали активно продвигать с лета 2022 года. Антон Капралов тогда заявил, что за предыдущие 20 лет ее «пытались реализовать не менее трех раз, но попытки были неудачными и результат был не достигнут».

Ярославский портал «76.ру» отмечал, что жители воспринимали инициативу неоднозначно, считая, что есть более важные задачи, в том числе по реальному благоустройству в городе.