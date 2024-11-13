Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон, ужесточающий наказание для юридических лиц за подделку миграционных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учет, передает корреспондент RTVI.

Устанавливаются штрафы за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Санкции предусматривают штрафы для юрлиц от 5 млн до 10 млн рублей, за повторное нарушение норм — от 10 млн до 60 млн рублей. Также предусматривается конфискация орудий совершения правонарушения.

Кроме того, закон увеличивает штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт до 80 тыс. рублей, а за повторное правонарушение — до 200 тыс. рублей.

По данным МВД, за восемь месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тыс. фактов подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году.

«Мы прекрасно понимаем, что теневой рынок услуг по нелегальной миграции — это многомиллионный и многомиллиардный рынок. И, конечно, такая форма ответственности не могла и не может обеспечивать невыгодность совершения этих деяний, поэтому мы повышаем уровень ответственности даже не кратно, а многократно в 200 и 600 раз, если вести речь о максимальной ответственности по квалифицированному составу за повторное совершение таких деяний», — сказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, отметив, что раньше штраф составлял 30 тыс. рублей.

Кроме того, Госдума поддержала поправки, устанавливающие ответственность для государственных учреждений, включенных в правительственный перечень, за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.

Госдума намерена и дальше принимать законы, регулирующие миграционную сферу. По словам Яровой, законопроект о тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школу будет внесен на следующей неделе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что «есть большая проблема» с тем, что «приходят детишки в школу, не понимают преподавателя, это и стресс для них и, безусловно, мешает учебному процессу, образовательному процессу в школе, в конкретном классе, поэтому мы предлагаем эти механизмы».

«Что касается детей, надо их готовить к школе, надо учить русскому языку. И, конечно, только после сдачи тестов, экзаменов на знание русского языка можно допускать уже к обучению. Именно этого от нас требуют избиратели, и об этом постоянно говорят, потому что все иное вызывает напряжение в школах. Мы не можем проходить мимо, не замечая эти проблемы», — сказал Володин на заседании.

С начала 2024 года принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.